Nowy sondaż partyjny. Coraz trudniejszy scenariusz dla największych partii

Polska

Koalicja Obywatelska utrzymuje prowadzenie w najnowszym sondażu IBRiS dla "Rzeczpospolitej", ale układ mandatów może okazać się niekorzystny dla obecnego obozu rządzącego. Według badania problemem pozostają słabe notowania części koalicjantów.

Z sondażu wynika, że bez partii Brauna na prawicy nie ma rządu

Badanie pokazuje, że na Koalicję Obywatelską chce głosować 30,9 proc. respondentów. To spadek względem poprzedniego sondażu dla "Rzeczpospolitej", gdy ugrupowanie notowało 32 proc. poparcia.

 

W tym samym czasie rośnie poparcie dla Prawa i Sprawiedliwości, które może liczyć na 25,4 proc. wskazań. To wzrost wobec 23,2 proc. z poprzedniego badania. Na Konfederację chce głosować 12,5 proc. ankietowanych, a na Konfederację Korony Polskiej Grzegorza Brauna - 8,8 proc.

Sondaż IBRiS. Problem koalicji rządzącej

W badaniu uwzględniono również pozostałe ugrupowania obecnej koalicji rządzącej. Lewica uzyskała 8,4 proc. poparcia, ale słabsze wyniki zanotowały PSL oraz Polska 2050.

 

Na PSL chciałoby głosować 3,9 proc. respondentów, a na Polskę 2050 - 2,1 proc. ankietowanych. Partia Razem może liczyć na 2,8 proc. poparcia. Taki układ wyników może mieć znaczenie przy podziale mandatów i budowaniu większości parlamentarnej po wyborach.

 

- Brak w Sejmie trzech ugrupowań wchodzących w skład koalicji 15 października może przesądzić o oddaniu władzy prawicy. 216 mandatów KO i Lewicy nie wystarczą, żeby rządzić, podobnie jak 208 mandatów PiS z samą Konfederacją - powiedział "Rz" prof. Jarosław Flis z Uniwersytetu Jagiellońskiego.

 

Socjolog ocenił również, że Jarosław Kaczyński do stworzenia większości musiałby szukać porozumienia nie tylko z ugrupowaniem Krzysztofa Bosaka i Sławomira Mentzena, ale także z formacją Grzegorza Brauna.

 

Sondaż IBRiS dla "Rzeczpospolitej" został przeprowadzony w dniach 22-23 maja metodą CATI na grupie 1067 osób.

 

 

