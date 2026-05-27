W tym samym czasie rośnie poparcie dla Prawa i Sprawiedliwości, które może liczyć na 25,4 proc. wskazań. To wzrost wobec 23,2 proc. z poprzedniego badania. Na Konfederację chce głosować 12,5 proc. ankietowanych, a na Konfederację Korony Polskiej Grzegorza Brauna - 8,8 proc.

Sondaż IBRiS. Problem koalicji rządzącej

W badaniu uwzględniono również pozostałe ugrupowania obecnej koalicji rządzącej. Lewica uzyskała 8,4 proc. poparcia, ale słabsze wyniki zanotowały PSL oraz Polska 2050.

Na PSL chciałoby głosować 3,9 proc. respondentów, a na Polskę 2050 - 2,1 proc. ankietowanych. Partia Razem może liczyć na 2,8 proc. poparcia. Taki układ wyników może mieć znaczenie przy podziale mandatów i budowaniu większości parlamentarnej po wyborach.

- Brak w Sejmie trzech ugrupowań wchodzących w skład koalicji 15 października może przesądzić o oddaniu władzy prawicy. 216 mandatów KO i Lewicy nie wystarczą, żeby rządzić, podobnie jak 208 mandatów PiS z samą Konfederacją - powiedział "Rz" prof. Jarosław Flis z Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Socjolog ocenił również, że Jarosław Kaczyński do stworzenia większości musiałby szukać porozumienia nie tylko z ugrupowaniem Krzysztofa Bosaka i Sławomira Mentzena, ale także z formacją Grzegorza Brauna.

Sondaż IBRiS dla "Rzeczpospolitej" został przeprowadzony w dniach 22-23 maja metodą CATI na grupie 1067 osób.