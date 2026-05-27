Holenderski rząd poinformował w środę o wysłaniu na ten akwen niszczyciela min Zr.Ms. Willemstad. Jak przekazali holenderscy ministrowie obrony i spraw zagranicznych, okręt może zostać szybko skierowany także do cieśniny Ormuz, jeśli sytuacja bezpieczeństwa w regionie będzie tego wymagała.

Holenderski niszczyciel min wypłynie na Morze Śródziemne

Jednostka ma być gotowa do działań w połowie czerwca. Holenderskie władze podkreślają, że decyzja o ewentualnym skierowaniu okrętu do Zatoki Perskiej nie została jeszcze formalnie podjęta.

Holenderski niszczyciel min należy do jednostek przeznaczonych do wykrywania i neutralizacji min morskich. Okręty tego typu mają kadłuby wykonane z tworzyw sztucznych, aby ograniczyć ryzyko aktywacji min reagujących na pole magnetyczne.

Cieśnina Ormuz pozostaje jednym z najważniejszych szlaków transportu ropy naftowej na świecie. Napięcia wokół żeglugi w tym rejonie wzrosły na przełomie lutego i marca - po wybuchu konfliktu między USA i Izraelem a Iranem oraz kolejnych incydentach z udziałem tankowców.

Bliski Wschód. Kolejne państwa europejskie wysyłają okręty

Obecność wojskową w regionie zwiększyło kilka państw europejskich. Wielka Brytania regularnie kierowała na Morze Śródziemne niszczyciele i fregaty Royal Navy do ochrony statków handlowych. Francja uczestniczyła w europejskiej misji EMASOH, wysyłając fregaty i samoloty patrolowe. Niemcy brały udział w działaniach zabezpieczających żeglugę poprzez wsparcie operacji morskich UE i NATO.

Swoje okręty do regionu wysyłały również Dania i Włochy, uczestnicząc w międzynarodowych patrolach mających chronić transport morski przed zagrożeniami ze strony min morskich, dronów i ataków rakietowych.

Iran zablokował cieśninę Ormuz w odpowiedzi na amerykańsko-izraelskie ataki na ten kraj, rozpoczęte 28 lutego. Od 8 kwietnia między USA a Iranem obowiązuje rozejm. Rozmowy o trwałym pokoju utknęły w martwym punkcie, strony wzajemnie odrzucają swoje propozycje porozumienia, a Ormuz pozostaje jednym z kluczowych punktów spornych.

ap / polsatnews.pl / PAP