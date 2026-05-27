Zgodnie z opublikowanym komunikatem maksymalna cena benzyny 98 wyniesie od czwartku 6,86 zł za litr. Oznacza to spadek względem środy, gdy ceny wynoszą odpowiednio 6,42 zł dla benzyny 95, 6,96 zł dla benzyny 98 i 6,75 zł dla diesla.

Maksymalne ceny paliw na czwartek

Zgodnie z obowiązującymi przepisami Ministerstwo Energii publikuje w dni robocze obwieszczenia dotyczące maksymalnych cen paliw. Nowe stawki obowiązują od dnia następującego po publikacji w Monitorze Polskim.

W przypadku publikacji przed weekendem lub świętami ceny obowiązują do najbliższego dnia roboczego włącznie. Sprzedaż paliwa powyżej ceny maksymalnej może skutkować karą do 1 mln zł. Kontrole prowadzi Krajowa Administracja Skarbowa.

Cena maksymalna paliw wyliczana jest według ustawowej formuły. Uwzględnia ona średnią cenę hurtową na rynku krajowym, akcyzę, opłatę paliwową, marżę sprzedażową w wysokości 30 groszy za litr oraz podatek VAT.

Do 31 maja obowiązują także przepisy obniżające VAT na paliwa z 23 do 8 proc. oraz czasowo redukujące akcyzę. W przypadku benzyny została ona obniżona o 29 groszy za litr, a dla oleju napędowego o 28 groszy.