O sprawie poinformowano na Facebooku Parafii pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Poznaniu. We wpisie opublikowano zdjęcie, na którym zobaczyć można otwartą kapsułę, w której jeszcze do niedawna znajdował się kościelny defibrylator.

Jak wskazano w treści oświadczenia poznańskiego kościoła, do zdarzenia doszło we wtorek ok. 13:25. "Nieznana nam osoba włamała się do kapsuły chroniącej defibrylator, a następnie dokonała kradzieży tego urządzenia" - napisano.

Kradzież w poznańskiej parafii. Wystosowano apel o modlitwę za sprawcę

"To wyjątkowo haniebny czyn, aby ukraść urządzenie przeznaczone do ratowania życia" - wskazano w poście na stronie parafii.

Sprawa została zgłoszona służbom. - Policjanci pojechali na miejsce zdarzenia, przeprowadzili oględziny, zabezpieczyli ślady kryminalistyczne, został zabezpieczony monitoring - przekazała w rozmowie z polsatnews.pl mł. asp. Anna Klój z zespołu prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu.

Na pytanie o to, skąd pewność, że defibrylator został skradziony, a nie zabrany w celu ratowania życia i pozostawiony w innym miejscu, przedstawicielka policji poinformowała, że zawiadamiający informował o kradzieży, więc w takim kierunku prowadzone jest też dochodzenie.

Parafia wydała tymczasem nietypowy apel skierowany do wiernych. "My módlmy się o wykrycie i nawrócenie sprawcy!" - napisano, podkreślając, że kościół dalej będzie "troszczyć się o życie doczesne i wieczne każdej osoby".