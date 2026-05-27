Kierwiński o Romanowskim: "Jesteśmy blisko"

Szef MSWiA odniósł się do ostatnich medialnych doniesień dotyczących miejsca pobytu Marcina Romanowskiego. Nie potwierdził wprost informacji o Bałkanach, ale podkreślił, że polityk najprawdopodobniej nadal znajduje się na terenie Unii Europejskiej.

- Wszystko na to wskazuje, że Marcin Romanowski jest w Europie, nie wyjechał poza strefę Schengen - powiedział Kierwiński w TVN24. Minister odniósł się także do sprawy Zbigniewa Ziobry, który przebywa w USA. Jak zaznaczył, nie ma mowy o żadnym liście żelaznym. - Z takim uciekinierem nie prowadzi się żadnych negocjacji - stwierdził.

Sprawa Marcina Romanowskiego i Funduszu Sprawiedliwości

Marcin Romanowski jest podejrzewany w śledztwie dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości o popełnienie 19 przestępstw. Chodzi m.in. o udział w zorganizowanej grupie przestępczej oraz ustawianie konkursów.

Po decyzji o areszcie wobec polityka wystawiono list gończy, a następnie Europejski Nakaz Aresztowania. Romanowski informował później o uzyskaniu azylu na Węgrzech, co zatwierdził tamtejszy sąd.

W lutym Sejm ponownie uchylił Romanowskiemu immunitet i wyraził zgodę na zatrzymanie oraz areszt w związku z nowymi zarzutami. W maju warszawski sąd okręgowy utrzymał decyzję o areszcie.