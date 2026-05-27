"Jesteśmy blisko zatrzymania". Wskazano, gdzie przebywa Romanowski

Jesteśmy blisko - powiedział szef MSWiA Marcin Kierwiński, pytany o sprawę poszukiwanego Marcina Romanowskiego. Szef MSWiA przekazał, że według ustaleń służb polityk ma przebywać w Europie i nie opuścił strefy Schengen.

Jak przekazał Marcin Kierwiński, służby są bliskie namierzenia byłego wiceministra sprawiedliwości, jednak ze względu na dobro prowadzonych czynności operacyjnych nie chciał ujawniać szczegółów. Minister zaznaczył, że wszystko wskazuje na to, iż Romanowski po wyjeździe z Węgier podróżował po Europie.

Szef MSWiA odniósł się do ostatnich medialnych doniesień dotyczących miejsca pobytu Marcina Romanowskiego. Nie potwierdził wprost informacji o Bałkanach, ale podkreślił, że polityk najprawdopodobniej nadal znajduje się na terenie Unii Europejskiej.

 

- Wszystko na to wskazuje, że Marcin Romanowski jest w Europie, nie wyjechał poza strefę Schengen - powiedział Kierwiński w TVN24. Minister odniósł się także do sprawy Zbigniewa Ziobry, który przebywa w USA. Jak zaznaczył, nie ma mowy o żadnym liście żelaznym. - Z takim uciekinierem nie prowadzi się żadnych negocjacji - stwierdził.

 

Sprawa Marcina Romanowskiego i Funduszu Sprawiedliwości

Marcin Romanowski jest podejrzewany w śledztwie dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości o popełnienie 19 przestępstw. Chodzi m.in. o udział w zorganizowanej grupie przestępczej oraz ustawianie konkursów.

 

Po decyzji o areszcie wobec polityka wystawiono list gończy, a następnie Europejski Nakaz Aresztowania. Romanowski informował później o uzyskaniu azylu na Węgrzech, co zatwierdził tamtejszy sąd.

 

W lutym Sejm ponownie uchylił Romanowskiemu immunitet i wyraził zgodę na zatrzymanie oraz areszt w związku z nowymi zarzutami. W maju warszawski sąd okręgowy utrzymał decyzję o areszcie.

 

