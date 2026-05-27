"Jesteśmy blisko zatrzymania". Wskazano, gdzie przebywa Romanowski
Polska
Jesteśmy blisko - powiedział szef MSWiA Marcin Kierwiński, pytany o sprawę poszukiwanego Marcina Romanowskiego. Szef MSWiA przekazał, że według ustaleń służb polityk ma przebywać w Europie i nie opuścił strefy Schengen.
Jak przekazał Marcin Kierwiński, służby są bliskie namierzenia byłego wiceministra sprawiedliwości, jednak ze względu na dobro prowadzonych czynności operacyjnych nie chciał ujawniać szczegółów. Minister zaznaczył, że wszystko wskazuje na to, iż Romanowski po wyjeździe z Węgier podróżował po Europie.
