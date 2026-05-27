Incydent podczas audiencji w Watykanie. Papież ruszył na ratunek

Ksiądz czekał w kolejce do papieża z innymi osobami, które mogły podejść do niego i podać mu rękę na zakończenie audiencji generalnej w Watykanie. Kapłan zemdlał, co papież zobaczył z odległości kilku metrów.

Incydent w Watykanie. Ksiądz stracił przytomność, pomocy udzielił sam papież

Leon XIV od razu zszedł po schodach z zadaszonego podestu i ruszył z pomocą księdzu. Nachylił się nad nim, by sprawdzić, co się stało. Przyklęknął następnie przy nim na dłuższą chwilę.

Watykański personel natychmiast zajął się mężczyzną, by udzielić mu pierwszej pomocy. Ksiądz został odwieziony na wózku z nasłonecznionego Placu Świętego Piotra. Dopiero wtedy papież wrócił na swoje miejsce, by dalej witać się z uczestnikami audiencji.

ZOBACZ: Papież Leon XIV zwrócił się do Polaków. Podziękował kobietom

W Rzymie temperatury przekraczają obecnie 30 stopni Celsjusza. Z tego powodu obowiązuje pierwszy tego lata alert pogodowy.

WIDEO: Najdłuższy tunel na świecie w budowie. Trasę wytyczono przez Bałtyk Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

ps / PAP