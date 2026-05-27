Incydent podczas audiencji w Watykanie. Papież ruszył na ratunek

Leon XIV ruszył z pomocą księdzu, który zasłabł podczas oczekiwania w kolejce na papieską audiencję. Kapłanowi na ratunek pospieszył także watykański personel. Powodem incydentu był prawdopodobnie upał, który w środę dał się we znaki przebywającym na Placu Świętego Piotra. W sieci pojawiło się nagranie z incydentu

Papież pochyla się nad klęczącym księdzem, któremu udziela pomocy.
Ksiądz czekał w kolejce do papieża z innymi osobami, które mogły podejść do niego i podać mu rękę na zakończenie audiencji generalnej w Watykanie. Kapłan zemdlał, co papież zobaczył z odległości kilku metrów.

Leon XIV od razu zszedł po schodach z zadaszonego podestu i ruszył z pomocą księdzu. Nachylił się nad nim, by sprawdzić, co się stało. Przyklęknął następnie przy nim na dłuższą chwilę.

 

 

 

 

Watykański personel natychmiast zajął się mężczyzną, by udzielić mu pierwszej pomocy. Ksiądz został odwieziony na wózku z nasłonecznionego Placu Świętego Piotra. Dopiero wtedy papież wrócił na swoje miejsce, by dalej witać się z uczestnikami audiencji.

 

W Rzymie temperatury przekraczają obecnie 30 stopni Celsjusza. Z tego powodu obowiązuje pierwszy tego lata alert pogodowy.

ps / PAP
