Francuskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych poinformowało w środę, że decyzja o wezwaniu ambasadora Federacji Rosyjskiej została podjęta na polecenie szefa dyplomacji Jean-Noëla Barrota.

Paryż wskazał, że rosyjskie komunikaty skierowane do zagranicznych placówek dyplomatycznych są "niedopuszczalnymi groźbami" wobec cywilów i przedstawicieli państw obcych.

Francuski resort dyplomacji ocenił, że Rosja "każdego dnia dowodzi swego cynizmu i pogardy dla prawa międzynarodowego". Według władz w Paryżu działania Moskwy mają świadczyć o "militarnym impasie", w jakim znalazła się Rosja podczas wojny przeciwko Ukrainie.

"Nie może być na to naszej zgody". MSZ wezwało rosyjskiego ambasadora

Do napięć doszło po niedzielnym zmasowanym ataku rosyjskich wojsk na Kijów i obwód kijowski. W wyniku ostrzału zginęły cztery osoby, a około 100 zostało rannych. Rosyjskie MSZ zapowiedziało następnie serię kolejnych uderzeń wymierzonych – według Moskwy – w cele wojskowe i przemysłowe, jednocześnie zalecając cudzoziemcom oraz pracownikom ambasad opuszczenie ukraińskiej stolicy.

W reakcji na rosyjskie ostrzeżenia także Polska wezwała ambasadora Rosji w Warszawie Gieorgija Michno. Rzecznik MSZ Maciej Wewiór poinformował, że Warszawa przekazała stronie rosyjskiej stanowczy protest wobec gróźb kierowanych pod adresem Ukrainy i zagranicznych dyplomatów.

- Nie może być na to naszej zgody. Skoro Rosja deklaruje, że prowadzi "specjalną operację wojskową", to cele działań powinny ograniczać się wyłącznie do obiektów militarnych - podkreślił Wewiór.

Polskie MSZ zażądało również natychmiastowego zaprzestania agresji przeciwko Ukrainie oraz przestrzegania prawa międzynarodowego i obowiązujących traktatów. Jak zaznaczył rzecznik resortu, działania Warszawy były skoordynowane z innymi państwami europejskimi, które również zdecydowały się na wezwanie rosyjskich dyplomatów.

