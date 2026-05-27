Fałszywe alarmy i zatrzymania. Prokuratura ujawnia nowe szczegóły
Polska
Prokuratura Okręgowa Warszawa-Praga ujawniła nowe informacje ws. śledztwa dotyczącego serii fałszywych alarmów i interwencji służb w całej Polsce. Śledczy poinformowali o dwóch zatrzymanych mężczyznach, którzy usłyszeli zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej.
Prokuratura Okręgowa Warszawa-Praga ujawniła nowe informacje ws. śledztwa dotyczącego serii fałszywych alarmów
- Ostatnie czynności pozwoliły na zatrzymanie 21 maja 2026 roku mężczyzny, który usłyszał zarzut udziału w tejże grupie, ale również spowodowania wywołania kilkunastu fałszywych alarmów, w tym kilku, które miały charakter kaskadowych zgłoszeń - powiedziała rzeczniczka prokurarury, prok. Karolina Staros.
Czytaj więcej