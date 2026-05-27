Joe Biden, były prezydent Stanów Zjednoczonych, pozwał we wtorek Departament Sprawiedliwości USA, domagając się zakazu udostępniania nagrań audio i transkrypcji prywatnych rozmów, które przeprowadził z pisarzem pracującym nad jego biografią w latach 2016-2017 - podała agencja Reutera. Pozew trafił do sądu w Waszyngtonie.

Prywatne rozmowy Bidena mają trafić do komisji. Były prezydent pozwał departament

Materiały, które wskazano, były wykorzystywane w 2023 roku podczas śledztwa ówczesnego specjalnego prokuratora Roberta Hura, dotyczącego niewłaściwego przechowywania tajnych dokumentów przez Bidena. Prokurator ostatecznie nie postawił mu zarzutów.

Departament Sprawiedliwości planuje przekazać nagrania rozmów Bidena do komisji sądowniczej Izby Reprezentantów oraz konserwatywnej The Heritage Foundation. W 2024 roku - jak podaje agencja Reutera - administracja Bidena odmówiła organizacji przeglądu tych materiałów.

Donald Trump zapowiadał odtajnienie materiałów

Obecny amerykański przywódca Donald Trump po ponownym objęciu urzędu zapowiedział, że ujawni dokumenty w odpowiedzi na wniosek komisji. Biden - jak wynika z pozwu - uważa to za próbę obejścia prawa federalnego zakazujące ich upublicznienia.

W latach 2016-2017 Biden był wiceprezydentem w administracji ówczesnego prezydenta USA Baracka Obamy. Pracował wówczas nad autobiografią "Obiecaj mi, tato. Rok z życia wiceprezydenta USA", którą przygotował przy wsparciu profesjonalnego pisarza, i która szczegółowo opisywała jego decyzję ubiegania się o fotel prezydencki.