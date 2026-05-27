Główna Dyrekcja Zdrowia (DGS) Portugalii zaapelowała szczególnie do seniorów i osób cierpiących na przewlekłe choroby do pozostania w domach z powodu fali upałów, która objęła niemal całe terytorium kraju.

W środę po południu w dystryktach Beja i Santarem, w środkowej części kraju, słupek rtęci sięgnął 38 st. C.

Skrajne upały w Portugalii. Wydano alerty dla mieszkańców

"To pierwsza w tym roku taka fala upałów. Wraz z postępującymi zmianami klimatycznymi w tym roku może ich nadejść jeszcze kilka, nawet osiem" - ostrzegł klimatolog Pedro Matos Soares z Uniwersytetu Lizbońskiego.

Według synoptyków z Portugalskiego Instytutu Morza i Atmosfery (IPMA) wysokie temperatury utrzymają się co najmniej do przyszłego tygodnia w większości kraju. Oszacowali oni, że aktualne temperatury są o 10 st. C wyższe od średniej dla maja z ostatnich lat.

Również w środę w kraju szalało kilkanaście pożarów lasów i nieużytków rolnych. Największy z nich trawi łąki w pobliżu popularnego kurortu Quarteira na południu kraju. Z żywiołem walczy tam kilkuset strażaków oraz cywilów.

Gorąco we Francji. Opozycja krytykuje rząd za brak przygotowania do sytuacji pogodowej

Wyjątkowo gorąco jest również we Francji. W środę temperatury w kraju nadal przekraczają 30 stopni Celsjusza, co jest nietypowe dla maja. Na Korsyce już o godz. 9:00 słupek rtęci pokazał 30 stopni. W południe temperatury przekroczyły 30 stopni m.in. w Paryżu, Bordeaux, Nantes i Perpignan. W 17 departamentach ogłoszono pomarańczowe alerty.

Jak informuje "Le Parisien", w nadchodzących dniach temperatury będą wzrastać, a w czwartek w niektórych regionach na termometrach zobaczyć będzie można nawet 39 stopni Celsjusza. W związku z sytuacją, odwołano niektóre połączenia kolejowe na czwartek i piątek.

Lewicowa opozycja skrytykowała rząd za spóźnioną - jej zdaniem - reakcję na obecną falę upałów: szefowa partii Ekolodzy Marine Tondelier oświadczyła, że rząd działa w sposób nieodpowiedzialny. Współpracownicy premiera Sebastiena Lecornu zapewnili, że podjęto wszelkie niezbędne działania.

Komentując międzyresortowe spotkanie na temat upałów, które odbędzie się w czwartek, Tondelier podkreśliła, że odbędzie się ono, gdy upały trwają od kilku dni. Oceniła, że jest niezrozumiałe, co rząd robi w tej sprawie i że jest to "dość nieodpowiedzialne".

Przekonywała, że potrzebne są "wszędzie" punkty schronienia przed upałem i że w obecnym tempie termomodernizacji szkół "będą one gotowe na upały za trzy stulecia".

ps / polsatnews.pl / PAP