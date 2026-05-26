Krakowski sąd okręgowy w kwietniu zeszłego roku skazał Ingebrigta G. na karę dożywotniego więzienia za zabójstwo w listopadzie 2022 roku w Oświęcimiu 26-latki oraz uprowadzenie ich córki. Nakazał też zapłacić po 200 tys. zł dla dziecka i ojca pokrzywdzonej.

Kraków. Sąd obniżył karę dla Ingebrigta G.

W apelacji obrona Ingebrigta G. domagała się uniewinnienia od zarzutu uprowadzenia dziecka, a w części dotyczącej zabójstwa - o uchylenie wyroku i ponowne rozpatrzenie sprawy.

Adwokat wnioskował także o przeprowadzenie dodatkowych dowodów. Prokuratura nie odwoływała się od decyzji sądu pierwszej instancji, a w trakcie postępowania apelacyjnego zawnioskowała o utrzymanie kary wymierzonej przez sąd okręgowy.

We wtorek Sąd Apelacyjny w Krakowie zmienił wyrok sądu pierwszej instancji i obniżył karę do 25 lat więzienia.

Rozprawa - podobnie jak w pierwszej instancji - toczyła się z wyłączeniem jawności.

Norweg zamordował Polkę i porwał dziecko

Do tragedii doszło w listopadzie 2022 roku w Oświęcimiu. Martwą 26-latkę znalazł w mieszkaniu jej ojciec. Na miejscu nie było jej kilkuletniej córki oraz ojca dziewczynki - Ingebrigta G. Policja rozpoczęła pościg za mężczyzną, a w związku z możliwym uprowadzeniem dziecka został wydany Child Alert.

Po kilku godzinach Norwega zatrzymali duńscy funkcjonariusze na autostradzie w Kopenhadze. Na tylnym siedzeniu samochodu była 5-latka.

W styczniu 2023 roku w prokuraturze w Oświęcimiu mężczyzna usłyszał zarzuty zabójstwa i uprowadzenia małoletniej dziewczynki oraz złożył wyjaśnienia.

Wyniki sekcji zwłok jednoznacznie wskazały, że 26-letnia Polka zmarła w wyniku zadanych ran. Zgodnie z prawem oskarżonemu groziła kara do 25 lat więzienia lub dożywocia.

Dziewczynka, decyzją sądu, trafiła pod opiekę swojego dziadka.