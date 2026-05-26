Tragedia w centrum Seulu. Zawalił się fragment wiaduktu, są ofiary śmiertelne

Trzy osoby zginęły, a trzy zostały ranne w wyniku zawalenia się fragmentu wiaduktu w Seulu, przeznaczonego do rozbiórki. Według informacji przekazanych przez południowokoreańskie służby, do tragedii doszło podczas kontroli bezpieczeństwa, która została zgłoszona przez niestabilność konstrukcji.

Widok z góry na fragment mostu w trakcie budowy lub przebudowy, który częściowo się zawalił. Widać gruzy, konstrukcje stalowe, dźwig oraz ekipę budowlaną pracującą na miejscu. W tle budynki i drzewa.
PAP/EPA/YONHAP
Według informacji przekazanych we wtorek przez lokalne władze i służby w stolicy Korei Południowej, w Seulu zawalił się fragment wiaduktu przeznaczonego do rozbiórki. Do wypadku doszło podczas kontroli bezpieczeństwa.

Zbudowany w 1966 r. wiadukt miał być demontowany ze względu na wady konstrukcyjne. W nocy z poniedziałku na wtorek pracownicy zauważyli jednak oznaki świadczące o niestabilności konstrukcji i podjęli decyzję o wstrzymaniu prac wyburzeniowych, aby przeprowadzić kontrolę bezpieczeństwa.

 

Jak przekazały lokalne władze, cytowane przez agencję Reutera, do katastrofy doszło podczas kontroli, gdy inspektorzy bezpieczeństwa znajdowali się wewnątrz konstrukcji.

 

Nagrania telewizyjne zarejestrowały służby przeprowadzające akcję poszukiwawczo-ratunkową, podczas gdy długi fragment konstrukcji runął na ulicę w pobliżu przejazdu kolejowego w centrum Seulu.

 

Przedstawiciel miejscowej straży pożarnej dodał, że ofiary śmiertelne i ranni to urzędnicy miejskiego wydziału prac publicznych i ekspert z sektora prywatnego, którzy byli odpowiedzialni za przeprowadzenie inspekcji. 

Jakub Pogorzelski / adg / polsatnews.pl
