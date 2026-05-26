Według informacji przekazanych we wtorek przez lokalne władze i służby w stolicy Korei Południowej, w Seulu zawalił się fragment wiaduktu przeznaczonego do rozbiórki. Do wypadku doszło podczas kontroli bezpieczeństwa.

Korea Południowa. Tragiczny wypadek w centrum Seulu

Zbudowany w 1966 r. wiadukt miał być demontowany ze względu na wady konstrukcyjne. W nocy z poniedziałku na wtorek pracownicy zauważyli jednak oznaki świadczące o niestabilności konstrukcji i podjęli decyzję o wstrzymaniu prac wyburzeniowych, aby przeprowadzić kontrolę bezpieczeństwa.

Jak przekazały lokalne władze, cytowane przez agencję Reutera, do katastrofy doszło podczas kontroli, gdy inspektorzy bezpieczeństwa znajdowali się wewnątrz konstrukcji.

Nagrania telewizyjne zarejestrowały służby przeprowadzające akcję poszukiwawczo-ratunkową, podczas gdy długi fragment konstrukcji runął na ulicę w pobliżu przejazdu kolejowego w centrum Seulu.

Przedstawiciel miejscowej straży pożarnej dodał, że ofiary śmiertelne i ranni to urzędnicy miejskiego wydziału prac publicznych i ekspert z sektora prywatnego, którzy byli odpowiedzialni za przeprowadzenie inspekcji.