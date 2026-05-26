Katastrofa kolejowa w Belgii. Pociąg uderzył w szkolny bus

Cztery osoby, w tym dwoje dzieci, zginęło wskutek zderzenia szkolnego minibusa z pociągiem pasażerskim na przejeździe kolejowym na północy Belgii. Na nagraniu z monitoringu widać, że rogatki były opuszczone - poinformował belgijski minister transportu Jean-Luc Crucke.

Rozbity pojazd ciężarowy leżący na boku obok torów kolejowych, w tle budynek mieszkalny i ratownicy.
AP Photo/Koen Baten
Do zdarzenia doszło około godziny 8:08 na przejeździe kolejowym w miejscowości Buggenhout we Flandrii, na północy Belgii. Minibusem należącym do szkoły specjalnej podróżowało siedmioro uczniów i dwie osoby dorosłe.

 

Początkowo belgijska policja odmawiała potwierdzenia liczby ofiar tego incydentu, określając ją jedynie jako "dramatyczną". Służby potwierdziły już, że w wypadku zginęły cztery osoby - kierowca, opiekun i dwoje dzieci. Dwaj uczniowie są poważnie ranni.

Jak dotąd nie udało się ustalić, w jaki sposób minibus zdołał wjechać na przejazd, ponieważ rogatki były opuszczone, a sygnalizacja świetlna pokazywała czerwone światło - powiedział Thomas Baeken z Infrabel, spółki zarządzającej belgijską koleją.

 

Maszynista próbował zatrzymać pociąg, ale nie udało mu się uniknąć zderzenia. Pociąg dojeżdżał już co prawda do oddalonej o 1 km stacji, więc powoli zwalniał, ale siła uderzenia i tak była ogromna.

 

"Myślami jestem z ofiarami i ich bliskimi. Życzę rannym dużo sił" - napisał na X belgijski minister spraw wewnętrznych Bernard Quintin.

Monika Bortnowska / adg / polsatnews.pl / PAP / AFP / Reuters
