Do zdarzenia doszło około godziny 8:08 na przejeździe kolejowym w miejscowości Buggenhout we Flandrii, na północy Belgii. Minibusem należącym do szkoły specjalnej podróżowało siedmioro uczniów i dwie osoby dorosłe.

Początkowo belgijska policja odmawiała potwierdzenia liczby ofiar tego incydentu, określając ją jedynie jako "dramatyczną". Służby potwierdziły już, że w wypadku zginęły cztery osoby - kierowca, opiekun i dwoje dzieci. Dwaj uczniowie są poważnie ranni.

Tragedia w Belgii. Pociąg uderzył w minibus z dziećmi na pokładzie

Jak dotąd nie udało się ustalić, w jaki sposób minibus zdołał wjechać na przejazd, ponieważ rogatki były opuszczone, a sygnalizacja świetlna pokazywała czerwone światło - powiedział Thomas Baeken z Infrabel, spółki zarządzającej belgijską koleją.

Maszynista próbował zatrzymać pociąg, ale nie udało mu się uniknąć zderzenia. Pociąg dojeżdżał już co prawda do oddalonej o 1 km stacji, więc powoli zwalniał, ale siła uderzenia i tak była ogromna.

"Myślami jestem z ofiarami i ich bliskimi. Życzę rannym dużo sił" - napisał na X belgijski minister spraw wewnętrznych Bernard Quintin.