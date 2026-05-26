Rosyjski ambasador wezwany do MSZ. "Nie może być na to naszej zgody"

- Tak jak inne kraje wezwaliśmy - w naszym przypadku ambasadora Rosji w Polsce - i przekazaliśmy mu nasze stanowisko wobec tych gróźb, czy ostrzeżeń jak je Federacja Rosyjska nazywa - powiedział Maciej Wewiór.

- Nie może być na to naszej zgody. My bardzo jasno podkreślamy, że skoro Rosja, jak sama deklaruje, nie prowadzi wojny, tylko specjalną operację wojenną, to oznacza, że zasięg tych celów powinien był ograniczony do militarnych - zauważył rzecznik MSZ.

- Ambasador usłyszał od nas bardzo zdecydowane wezwanie do natychmiastowego zaprzestania nieuzasadnionej i bezprawnej agresji oraz przestrzegania zobowiązań i traktatów międzynarodowych - dodał Wewiór.

Maciej Wewiór poinformował, że ambasador przyjął stanowisko strony polskiej. Rzecznik podkreślił, że działanie MSZ było skoordynowane z innymi partnerami europejskimi. - My działamy razem z naszymi partnerami, którzy również wezwali odpowiedników w ambasadach czy przedstawicieli ambasad rosyjskich na ich terytoriach - powiedział rzecznik MSZ.

Rosja przeprowadziła w niedzielę zmasowany atak na Kijów i region stołeczny, zabijając czterech i raniąc około 100 cywilów. Ministerstwo spraw zagranicznych Rosji ostrzegło wcześniej, że jego armia rozpoczyna serię metodycznych uderzeń wymierzonych w obiekty wojskowe i przemysłowe na terenie Kijowa i w związku z tym zaleciło cudzoziemcom i placówkom dyplomatycznym jak najszybsze opuszczenie miasta.

W poniedziałek Ministerstwo Spraw Zagranicznych wydało świadczenie w sprawie planów rosyjskich ataków na Kijów. Resort podkreślił w nim, że każde uderzenie w polską placówkę dyplomatyczną będzie traktowany tak, jakby był to zamierzony, celowy akt agresji.

"Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP oświadcza, że niezmiennie traktuje wszelkie ataki na Ukrainę, w tym na obiekty i ludność cywilną, jako akty nieuzasadnionej agresji niosące za sobą ogromne ofiary ludzkie i infrastrukturalne" - przekazał resort.

"Skoro Rosja, jak sama deklaruje, nie prowadzi wojny tylko tzw. specjalną wojenną operację, która w założeniu powinna mieć zasięg ograniczony do obiektów militarnych, to jakiekolwiek ataki na inną infrastrukturę, w tym przedstawicielstwa dyplomatyczne powinny być traktowane jako akty nieprzyjazne" - podało MSZ, wzywając Rosję do "natychmiastowego zaprzestania nieuzasadnionej i bezprawnej agresji oraz do przestrzegania zobowiązań i traktatów międzynarodowych".

Wcześniej decyzję o wezwaniu ambasadorów do złożenia wyjaśnień podjął m.in. rząd Francji, Niemiec oraz administracja Unii Europejskiej. Kwestia ataków na Kijów była także przedmiotem rozmowy szefa rosyjskiej dyplomacji Siergieja Ławrowa z sekretarzem stanu USA Marco Rubio.