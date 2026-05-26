Referendum w Krakowie. Znamy nazwisko komisarza
Wiceprezydent Krakowa Stanisław Kracik zostanie komisarzem miasta po odwołaniu Aleksandra Miszalskiego w referendum - dowiedział się Polsat News.
Informacje o wskazaniu komisarza ustaliła reporterka Polsat News Dominika Orzeł. Komisarz jest osobą wskazaną przez premiera, która ma zapewnić działanie samorządu do czasu wyboru nowego prezydenta miasta.
Ten zostanie wyłoniony w przedterminowych wyborach, ponieważ Krakowianie w 24 maja w referendum zdecydowali o odwołaniu z funkcji prezydenta miasta Aleksandra Miszalskiego.
Komisarz w Krakowie. Kim jest Stanisław Kracik?
Stanisław Kracik dotychczas pełnił funkcję wiceprezydenta miasta. Jest związany z Koalicją Obywatelską. Urodził się w 1950 roku, w latach 90. był posłem dwóch kadencji. Zajmował też stanowisko burmistrza Niepołomic i wojewody małopolskiego. Zasiadał też jako radny w sejmiku małopolskim.
Kracik był również prezesem zarządu Polskiego Czerwonego Krzyża.
W 2010 roku bezskutecznie ubiegał się o stanowisko prezydenta Krakowa. Jako kandydat Platformy Obywatelskiej przegrał w drugiej turze z Jackiem Majchrowskim.