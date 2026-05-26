Rosja liczy tu na Europę. "Putin obawia się dotkliwej kwestii"

Zdaniem szefa estońskiego resortu dyplomacji, działania Rosji polegające na chęci zaangażowania państw Europy w rolę mediatora podczas rokowań z Ukrainą są taktyką Kremla na uniknięcie kolejnych sankcji. Margus Tsahkna dodał, że wśród największych obaw Władimira Putina jest możliwy całkowity zakaz usług transportu morskiego.

Minister spraw zagranicznych Estonii stwierdził w rozmowie z publicznym estońskim nadawcą ERR, że Kreml ponownie chce zyskać na czasie. Przypomniał także o rozmowach nt. pokoju, w których brała udział strona amerykańska. 

- Rozmowy, które trwały ponad rok, w rzeczywistości wcale nie były negocjacjami, a jedynie rozmowami. To dało Putinowi okazję do zyskania na czasie. Widzimy, że w tym czasie był bardzo aktywnie zaangażowany zarówno w działania militarne, jak i w terroryzowanie ukraińskiego społeczeństwa przez zimę - zauważył Margus Tsahkna.

 

- Gdyby Europa przyjęła rolę mediatora, nie rozmawialibyśmy już o kolejnym pakiecie sankcji, który obecnie UE przygotowuje. Putin obawia się jednej bardzo dotkliwej kwestii, tj. całkowitego zakazu usług transportu morskiego przez obszar UE oraz całej serii innych sankcji - stwierdził Margus Tsahkna.

 

Zaznaczył przy tym, że rola mediatora oznacza zajęcie neutralnego stanowiska, po to by dążyć do kompromisu między Ukrainą a Rosją. Jego zdaniem, europejscy ministrowie spraw zagranicznych rozumieją, że pochopne zorganizowanie spotkania z Putinem osłabiłoby pozycję Europy i nie pomogłoby Ukrainie. Jego zdaniem do podobnej sytuacji doszło przy negocjacjach z udziałem Donalda Trumpa, który jako mediator "zaczął wywieranie presji na Ukrainę".

- Musimy zachować strategiczną i cierpliwą pauzę, wywierać większą presję na Rosję i w pewnym momencie na poważnie zaprosić Putina do stołu negocjacyjnego, choć on nadal nie chce do niego dobrowolnie przystąpić - podkreślił estoński polityk.

 

- Naszym celem jest opowiedzenie się za tym, jak będzie wyglądała europejska architektura bezpieczeństwa w przyszłości, w której Ukraina z pewnością odegra bardzo dużą rolę, mając już największą siłę militarną - dodał.

 

ERR przypomniała, że jako potencjalni wysłannicy UE do rozmów z Kremlem brani pod uwagę są m.in. była kanclerz Niemiec Angela Merkel oraz obecny prezydent Finlandii Alexander Stubb. Według Tsahkny istotne jest, aby region przy granicy z Rosją (wschodniej flanki) nie został pominięty w jakichkolwiek rozmowach. Zaznaczył przy tym, że w Europie prawdopodobnie nikt z polityków nie ma takiej pozycji, która pozwoliłaby mu reprezentować całą Europę i tak by wszyscy to zaakceptowali. 

Jakub Pogorzelski / polsatnews.pl / PAP
