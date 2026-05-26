We wtorek opublikowany został nowy projekt ustawy o wydatkach na obronność, opracowany przez szefa komisji sił zbrojnych Izby Reprezentantów Mike'a Rogersa. 500-stronicowy dokument nie tylko podkreśla znaczenie obecności wojsk amerykańskich w Polsce, ale też zachęca Departament Wojny do zwiększania obecności na wschodniej flance NATO.

W ustawie zawarto krytykę decyzji o wstrzymaniu rotacji wojsk w Polsce. Podkreślone zostało znaczenie dwóch amerykańskich brygad pancernych nad Wisłą w cel odstraszania Rosji. Rogers w sposób pośredni zachęcił także Pentagon do stałej obecności brygady w Polsce.

Nowy projekt ustawy o wydatkach na obronność USA. Jest mowa o Polsce

W projekcie znalazły się dodatkowe obostrzenia dotyczące dalszej redukcji wojsk USA w Europie. Dokument stanowi o weryfikacji, czy redukcja sił w Europie o 5 tys. nie naruszyła przepisów ustawy NDAA.

Wprowadzony zostaje także zupełnie nowy mechanizm ograniczania kontroli Pentagonu nad wycofywaniem wojsk: zanim Pentagon wycofa siły lub sprzęt z któregokolwiek kraju w Europie, musi przedstawić ocenę, czy nie da się przemieścić ich na wschodnią flankę NATO, w tym do Polski. Warunkiem jest przeznaczanie przez docelowe państwo 5 proc. PKB na zbrojenia.

Nowy projekt ustawy o wydatkach na obronność USA. Brak wzmianek o Ukrainie

Dodatkowo Rogers nakłada na resort obrony obowiązek sporządzenia raportu wyjaśniającego podstawy decyzji zmian w rozmieszczeniu sił w Europie, włącznie z uwzględnieniem głosów sprzeciwu podczas procesu podejmowania decyzji. W projekcie brak jest jakichkolwiek wzmianek o Ukrainie oraz pomocy dla niej.

Przedstawienie projektu to pierwszy z wielu kroków na drodze do przyjęcia corocznej ustawy obronnej. Akt sporządzony przez Mike'a Rogersa odebrany został jako sprzeciw wobec kontrowersyjnych decyzji Pentagonu wyrażony przez Partię Republikańską, a więc środowisko, które nominowało Donalda Trumpa na prezydenta.

mol / PAP