Do zdarzenia doszło we wtorek po godzinie na drodze wojewódzkiej nr 152 w miejscowości Starogard w powiecie łobeskim. Jak poinformował w rozmowie z Polsat News mł. kpt. Damian Mazur z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Łobzie, Volkswagen Crafter należący do Wojska Polskiego uległ całkowitemu spaleniu.

Starogard. Wojskowy bus stanął w płomieniach. Poszkodowana żołnierka

Jak dodał, pojazd poruszał się trasą z garnizonu w Trzebiatowie w kierunku Świdwina. Poruszały się nim żołnierze Wojska Polska, które przewoziły dokumentacje między jednostkami.

- Według relacji jednej z nich najprawdopodobniej doszło do awarii silnika. Na miejscu zauważono również wyciek paliwa z pojazdu - poinformował strażak.

W działaniach gaśniczych brały udział trzy jednostki ochrony przeciwpożarowej. Na miejscu interweniowali także policjanci oraz ratownicy medyczni.

- W wyniku zdarzenia jedna z kobiet została poszkodowana i przewieziona przez Zespół Ratownictwa Medycznego do szpitala w Gryficach z podejrzeniem zatrucia dymem. Druga z kobiet nie wymagała hospitalizacji - dodał rzecznik.

Droga wojewódzka nr 152 była czasowo zabezpieczana przez służby, jednak obecnie jest już przejezdna. Okoliczności oraz dokładne przyczyny pożaru będą wyjaśniane przez odpowiednie służby.