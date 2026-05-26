Pożar wojskowego busa pod Starogardem. Żołnierka trafiła do szpitala

Polska Agata Sucharska / polsatnews.pl

W Starogardzie (woj. zachodniopomorskie) doszło do pożaru wojskowego busa, którym przewożono dokumentację z garnizonu w Trzebiatowie do Świdwina. - Auto dostawcze należący do Wojska Polskiego spłonęło, a jedna z podróżujących nim kobiet trafiła do szpitala - przekazał w rozmowie z polstanews.pl mł. kpt. Damian Mazur z KP PSP Łobez.

Strażacy gaszą płonącego busa Wojska Polskiego.
st. ogn. Rafał Dubaj / KP PSP Łobez
Do zdarzenia doszło we wtorek po godzinie na drodze wojewódzkiej nr 152 w miejscowości Starogard w powiecie łobeskim. Jak poinformował w rozmowie z Polsat News mł. kpt. Damian Mazur z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Łobzie, Volkswagen Crafter należący do Wojska Polskiego uległ całkowitemu spaleniu.

Jak dodał, pojazd poruszał się trasą z garnizonu w Trzebiatowie w kierunku Świdwina. Poruszały się nim żołnierze Wojska Polska, które przewoziły dokumentacje między jednostkami.

 

- Według relacji jednej z nich najprawdopodobniej doszło do awarii silnika. Na miejscu zauważono również wyciek paliwa z pojazdu - poinformował strażak. 

 

W działaniach gaśniczych brały udział trzy jednostki ochrony przeciwpożarowej. Na miejscu interweniowali także policjanci oraz ratownicy medyczni.

 

- W wyniku zdarzenia jedna z kobiet została poszkodowana i przewieziona przez Zespół Ratownictwa Medycznego do szpitala w Gryficach z podejrzeniem zatrucia dymem. Druga z kobiet nie wymagała hospitalizacji - dodał rzecznik. 

 

Droga wojewódzka nr 152 była czasowo zabezpieczana przez służby, jednak obecnie jest już przejezdna. Okoliczności oraz dokładne przyczyny pożaru będą wyjaśniane przez odpowiednie służby.

