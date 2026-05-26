Papież zaskoczył w encyklice. Zacytował Gandalfa

W najnowszej encyklice "Magnifica humanitas" papież Leon XIV obficie odwołuje się do katolickiej nauki społecznej, ale wśród 224 przypisów znalazły się również zaskakujące inspiracje. Obok dokumentów kościelnych i klasycznych źródeł teologicznych pojawiają się m.in. J.R.R. Tolkien, Hannah Arendt, Viktor Frankl i Platon.

Największą uwagę zwraca jednak cytat z trylogii "Władcy Pierścieni" Tolkiena. W 213. akapicie encykliki papież przywołuje słowa pochodzące z trzeciego tomu trylogii - "Powrotu króla". Choć w samym dokumencie nie wskazano bohatera z imienia, cytowana wypowiedź należy do Gandalfa Białego.

"Nie do nas należy panowanie nad wszystkimi falami przepływającymi przez ten świat; my mamy za zadanie zrobić, co w naszej mocy, dla tej epoki, w której żyjemy" - brzmi fragment wykorzystany przez papieża. Leon XIV odnosi go do odpowiedzialności Kościoła i społeczeństwa za sposób korzystania ze sztucznej inteligencji.

Papież ostrzega przed technologią i sztuczną inteligencją. "Zamęt informacyjny"

Leon XIV sięga także po myśl Hannah Arendt, ostrzegając przed obojętnością wobec prawdy w epoce sztucznej inteligencji. W akapicie 134 cytuje jej dzieło "Korzenie totalitaryzmu" z 1951 roku. Arendt pisała tam, że idealnym poddanym systemu totalitarnego nie jest człowiek bezwzględnie przekonany ideologicznie, lecz ten, który przestaje odróżniać fakt od fikcji oraz prawdę od fałszu.

Ten fragment papież wykorzystuje jako przestrogę przed światem, w którym technologia może wzmacniać zamęt informacyjny, osłabiać zdolność krytycznego myślenia i prowadzić do utraty kontaktu z rzeczywistością.

W innym miejscu encykliki Leon XIV przywołuje Viktora Frankla, żydowskiego lekarza, psychiatrę i ocalałego z nazistowskich obozów koncentracyjnych. Cytat z książki "Człowiek w poszukiwaniu sensu" pojawia się w akapicie 121. Papież przypomina słowa Frankla o człowieku jako istocie zdolnej zarówno do stworzenia komór gazowych w Auschwitz, jak i do wejścia do nich z modlitwą na ustach.

Czwartym nietypowym autorem przywołanym w encyklice jest Platon. Papież odwołuje się do niego w kontekście edukacji cyfrowej i odpowiedzialnego korzystania ze sztucznej inteligencji. W akapicie 140 Leon XIV pisze, że wychowanie do używania AI oznacza również uczenie tego, kiedy i w jakim celu nie należy jej używać.

Papież ostrzega, że łatwość uzyskiwania natychmiastowych odpowiedzi może osłabiać pragnienie stawiania pytań. Przywołując Platona, przypomina, że najgłębsze poznanie wymaga czasu, wysiłku, rozmowy i zderzania ze sobą pojęć oraz doświadczeń, aż "zapłonie iskra zrozumienia".