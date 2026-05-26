Według informacji przekazanych przez agencję Reutera, irański Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej (IRGC) poinformował we wtorek, że zastrzega sobie "uzasadnione prawo" do podjęcia działań odwetowych w przypadku naruszenia zawieszenia broni przez Stany Zjednoczone.

Iran informuje o działaniach odwetowych. Reakcja na "ataki w samoobronie" USA

Jak podały państwowe media Iranu, obrona powietrzna zestrzeliła amerykańskiego drona MQ-9 i ostrzelała myśliwiec F-35, który wleciał w irańską przestrzeń powietrzną. Zestrzelony dron MQ-9 nazywany jest "łowcą terrorystów" - Amerykanie używają go podczas akcji wymierzonych w bojowników islamskich.

Wcześniej najwyższy duchowo-polityczny przywódca Iranu Modżtaba Chamenei oświadczył, że kraje arabskie Zatoki Perskiej nie będą już tarczą dla amerykańskich baz: w regionie.

"Amerykanie nie mają już w regionie żadnej bezpiecznej przystani" - przekazał w serwisie Telegram i wezwał wszystkie kraje islamu "do przyjaźni i współpracy".

W nocy polskiego czasu, siły amerykańskie przeprowadziły "ataki w samoobronie" w południowym Iranie. Wśród celów były dwie irańskie łodzie próbujące rozmieścić miny w cieśninie Ormuz oraz wyrzutnia rakiet ziemia-powietrze namierzającą amerykańskie samoloty.

Rzecznik Dowództwa Centralnego USA (CENTCOM) Tim Hawkins przekazał, że ataki w południowym Iranie zostały przeprowadzone "w samoobronie", aby "chronić wojska USA przed zagrożeniami ze strony sił irańskich".