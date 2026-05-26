Władze Syrii odnalazły laboratoria, w których na zlecenie obalonego dyktatora Baszara Al-Asada produkowana była broń chemiczna, przede wszystkim sarin - podała agencja Reutera. Zatrzymano także wysoko postawionych urzędników obalonego reżimu, którzy są podejrzani o udział w rozwoju programu broni chemicznej.

Według wstępnych ustaleń produkcji dokonywano na miejscu, zabezpieczonych zostało ponad 70 pocisków i bomb, które reżim mógł wykorzystywać do ataku.

- Władze Syrii zatrzymały 18 podejrzanych o uczestnictwo w programie broni chemicznej Asada, w tym wysoko postawionych urzędników wojskowych, politycznych i technicznych – powiedział agencji Mohamad Katoub, stały przedstawiciel Syrii przy Organizacji ds. Zakazu Broni Chemicznej w Hadze.

Odnalazł się sarin Baszara Al-Asada. Broni chemicznej użył przeciw rodakom

Baszar Al-Asad jest oskarżany o użycie broni chemicznej w sierpniu 2013 r. w Ghucie, na wschód od Damaszku. W Syrii trwała wówczas wojna domowa, według różnych szacunków za sprawą użycia przez reżim broni chemicznej zginęło od ok. 350 do ok. 1800 osób.



Użycie sarinu potwierdziła komisja Organizacji Narodów Zjednoczonych, nie wskazując sprawcy użycia substancji. Ówczesny sekretarz generalny ONZ Ban Ki-Moon nazwał atak chemiczny w Ghucie "najgorszym użyciem broni masowego rażenia w XXI wieku".

Na podstawie użycia przez reżim broni chemicznej decyzję o interwencji w Syrii podjęła administracja Baracka Obamy. Mimo zaangażowania amerykańskich sił wojna domowa w Syrii trwała do 2024 r., kiedy dyktatora obalono. W grudniu 2024 r. rosyjska agencja TASS podała, że Baszar Al-Asad przebywa w Moskwie, gdzie otrzymał azyl.