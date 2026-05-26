We wtorek w siedzibie Sądu Najwyższego odbyła się konferencja prasowa z udziałem nowo wybranego I prezesa Sądu Najwyższego Zbigniewa Kapińskiego. Podczas spotkania poinformował on, że oficjalnie obejmie stanowisko w środę.

W swoim wystąpieniu podkreślił, że nowa funkcja jest dla niego zarówno wielkim wyróżnieniem, jak i ogromną odpowiedzialnością. - To jest ogromny zaszczyt, ale jeszcze większy obowiązek i traktuję to jako odpowiedzialność. Im większy obowiązek, tym większa odpowiedzialność. Już nie kierowanie Izbą, tylko całym Sądem Najwyższym - mówił nowy prezes.

Nowy prezes Sądu Najwyższego apeluje. "Mamy jedno państwo"

Kapiński odniósł się również do pojawiających się w ostatnich tygodniach kontrowersji związanych z jego nominacją. Jak zaznaczył, krytyczne głosy płynęły z różnych środowisk politycznych, co jego zdaniem, świadczy o jego niezależności. - To tylko świadczy o tym, że jako sędzia z ponad 30-letnim stażem nigdy nie byłem związany z żadną opcją polityczną - podkreślił.

Nowy I prezes zapewnił, że będzie dbał o niezależność Sądu Najwyższego i nie dopuści do wpływu polityków na funkcjonowanie instytucji. - Będę bronił w sposób jednoznaczny Sądu Najwyższego, żeby był niezależny, żeby politycy bez względu na opcję polityczną nie mieli najmniejszego wpływu. Takie jest moje credo - zaznaczył.

W swoim wystąpieniu Kapiński zwrócił także uwagę na znaczenie stabilności państwa i jednolitego stosowania prawa. Podkreślił, że konstytucja powinna być interpretowana niezależnie od zmieniających się układów politycznych. - Mamy jedną konstytucję, jedno państwo. Jeżeli będziemy niszczyć własne instytucje i nieustannie się kłócić, istnieje realna groźba utraty własnego państwa - ostrzegł.

W konferencji uczestniczyła również ustępująca I prezes Sądu Najwyższego, Małgorzata Manowska. Nowy prezes wręczył jej bukiet kwiatów i podziękował za lata pracy na rzecz instytucji. - Życzę dużo zdrowia, satysfakcji osobistej i realizacji planów, których obowiązki I prezesa nie pozwoliły wcześniej spełnić. Wiem, że to był duży ciężar - powiedział Kapiński, zwracając się do swojej poprzedniczki.