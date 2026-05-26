Nietypowy wypadek w USA. Kobietę postrzelił... pies

Do wypadku doszło w sobotę, kiedy policja w Scottbluff w amerykańskim stanie Nebraska otrzymała zgłoszenie o kobiecie postrzelonej z wiatrówki. W trakcie przejazdu na miejsce zdarzenia funkcjonariusze otrzymali korektę - sytuacja była poważniejsza, niż wcześniej zakładano, kobieta została postrzelona ze strzelby.

ZOBACZ: Pożar wojskowego busa pod Starogardem. Żołnierka trafiła do szpitala

Po przyjeździe na miejsce okazało się, że ze strzelby strzelił pies. Zwierzę zostało pozostawione przez właściciela w samochodzie na parkingu przed sklepem. Podczas przechodzenia z tylnej kanapy na przednie siedzenie pies nastąpił na spust strzelby, a ta wypaliła.

Pies postrzelił kobietę w Nebrasce. Właścicielowi czworonoga grozi do trzech miesięcy więzienia

Pocisk trafił w rękę kobietę kierującą samochodem, która oczekiwała na zielone światło na pobliskim skrzyżowaniu. Pech chciał, że poszkodowana miała otwarte okno i wystawiła rękę na zewnątrz. Choć obrażenia były na tyle poważne, że ofiar postrzelenia wymagała wizyty w szpitalu, to nie było zagrożenia dla jej życia.

ZOBACZ: Obserwowali wybuch wulkanu. Nagle pojawiła się zielona "kula ognia"

W Nebrasce zakazane jest przewożenie załadowanej strzelby w pojeździe na drodze publicznej. Postrzelenie kobiety przez psa stanowi natomiast niezbity dowód, że nabój znajdował się komorze. Kara za to przewinienie to od 50 do 500 dol. grzywny lub do trzech miesięcy pozbawienia wolności.