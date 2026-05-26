Gościem wtorkowego wydania "Punktu widzenia Szubartowicza" był Przemysław Rosati, członek Trybunału Stanu oraz prezes Naczelnej Rady Adwokackiej. Prawnik krytycznie odniósł się do dotychczasowego dorobku obu ministrów sprawiedliwości za rządów koalicji 15 października. Pytany przez Przemysława Szubartowicza o to, czy Adam Bodnar nie próbował rozwiązywać problemów wymiaru sprawiedliwości, Rosati zaprzeczył.

- A rozwiązał jakieś? Bo próbować a rozwiązać i mieć pomysł na rozwiązanie problemów, to są często zupełnie dwa niespotykające się punkty - powiedział Przemysław Rosati.

- Pan minister Bodnar nie miał żadnego pomysłu na wymiar sprawiedliwości i niestety po roku urzędowania pana ministra Żurka, bo za chwile będzie owa rocznica, też trudno mi powiedzieć, czy jest jakiś pomysł na wymiar sprawiedliwości - powiedział członek Trybunału Stanu.

Przemysław Rosati o "przykrym bilansie"

Według prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej dotychczasowe decyzje podjęte przez Waldemara Żurka po objęciu stanowiska ministra sprawiedliwości są rozczarowujące.

- Na pewno to nie jest taki bilans, jakiego byśmy oczekiwali. Po pierwsze pamiętamy odwoływanie prezesów sądów. Porządki na poziomie osób, które zarządzają sądami. Tylko z punktu widzenia funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości to jest wtórna sprawa, mówiąc wprost - powiedział Rosati.

- Jeśli chodzi o kwestie, które łączą się z bieżącym, operacyjnym, codziennym funkcjonowaniu wymiaru sprawiedliwości, to naprawdę nie ma sukcesów. Taki jest niestety przykry bilans - ocenił dorobek Waldemara Żurka Rosati.

Jako przykład nieefektywnego działania resortu sprawiedliwości Rosati wskazał nowelizację procedury karnej. Rządowy projekt został zawetowany przez prezydenta, lecz przedstawił on swoją propozycję. Rosati zaznaczył, że kontrprojekt nie jest pozbawiony wad i abstrahował ocen decyzji prezydenta, lecz podkreślił, że Sejm nie powinien zwlekać z jego procedowaniem.

- Taki projekt trafia do Sejmu i on czeka. Jeśli porówna się te dwa projekty, to poza małym zakresem prezydent de facto powielił rozwiązania, które zaproponował rząd. I ta sprawa czeka - powiedział prawnik.

Rosati: Praworządność to nie tylko wielkie hasła

Rosati zarzucił Waldemarowi Żurkowi niewystarczające działania zmierzających do naprawy procedur i ich cyfryzacji, a także bierność w kwestii naprawy statusu sędziów, łącznie z rozważaniem wprowadzenia jednolitego statusu sędziów.

- Mam świadomość, że na końcu jest pan prezydent, ale są rozwiązania, które trudno będzie krytykować z punktu widzenia nawet polskiej konstytucji, a doprowadzić rozwiązania czy przynajmniej próby takiego rozwiązania, które może być trudne do zakwestionowania przez tzw. drugą stronę sporu politycznego - powiedział Przemysław Rosati.

Rosati podkreślił, że problemy wymiaru sprawiedliwości sięgają nie tylko najwyższych instytucji, ale także "problemów tu i teraz", które negatywnie odbijają się na codziennym życiu obywateli, jak niewydolność systemu, przewlekłe procedury sądowe, wysokie opłaty czy niska dostępność biegłych.

Sędzia Trybunału Konstytucyjnego, pytany o to, czy Adam Bodnar i Waldemar Żurek w ogóle nie dotknęli palących problemów proceduralnych, odpowiedział, że nie.

- Praworządność to nie tylko wielkie hasła. Praworządność to to, co codziennie dzieje się na sali sądowej - dodał Rosati.