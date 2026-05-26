Zacznie się za kilka godzin. Zagrożone są konkretne miejsca

Jakub Wojciechowski / polsatnews.pl

Gorąco już było, teraz zrobi się upalnie. Możliwe, że czeka nas najcieplejszy dzień od początku roku. W części kraju zanotujemy temperatury na poziomie 30 st. C. Specjaliści zdecydowali się na wydanie ostrzeżeń pierwszego stopnia dla części czterech województw.

We wtorek Polskę czekają upały na zachodzie i wysokie temperatury w reszcie kraju - wynika z prognoz IMGW
  • We wtorek do Polski dotrze fala gorącego powietrza, z temperaturami sięgającymi 30 st. C
  • IMGW wydało ostrzeżenia pierwszego stopnia przed upałami dla części województw lubuskiego, zachodniopomorskiego, wielkopolskiego i dolnośląskiego
  • Na północnym wschodzie i północnym zachodzie kraju możliwe są również przelotne opady deszczu, a lokalnie burze
  • Nad morzem oraz w górach spodziewane są silniejsze porywy wiatru, dochodzące miejscami do 65-70 km/h

We wtorek zrobi się naprawdę gorąco. O ile w weekend niewiele zabrakło do pierwszego w tym roku upału, tym razem najpewniej uda się nam zanotować 30 st. C, przynajmniej w części kraju. Ostrzega przed tym Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Nie oznacza to jednak, że wszędzie będzie całkowicie spokojnie.

Upały celują w Polskę. Zagrożone są konkretne miejsca

Z południowego zachodu Europy napływa do nas fala gorącego powietrza. Upały w ostatnich dniach dotykały nie tylko Portugalię, Hiszpanię czy Francję, lecz nawet Wielką Brytanię. Wiele wskazuje na to, że tym razem dotrą również do naszego kraju.

 

Najgorętszym dniem od początku 2026 roku okazała się miniona niedziela, kiedy to na zachodzie w wielu miejscach było 28-29 st. C, a w Lesznie zanotowano wtedy 29,8 st. C - tylko 0,2 stopnia mniej poniżej progu upału. Teraz mamy duże szanse na złamanie tej bariery.

 

Pogodę we wtorek w dalszym ciągu kształtować będzie wyż Alexander, więc możemy liczyć na bezchmurne niebo i dużo słońca w zdecydowanej większości Polski.

 

Wtorek będzie bardzo ciepły, i to we wszystkich województwach. Praktycznie wszędzie termometry pokażą co najmniej 20 stopni i tylko na Wybrzeżu lokalnie zanotujemy 19 st. C. W centrum zanotujemy około 25 st. C, ale najgoręcej będzie na zachodzie. Tam synoptycy prognozują do 29-30 st. C.

 

Wyż Alexander sprawi, że w całej Polsce będzie bardzo ciepło

Upały we wtorek będą realnym zagrożeniem, co podkreślają specjaliści z IMGW. Wystosowali oni z tego powodu ostrzeżenia pierwszego stopnia, które swoim zasięgiem objęły następujące województwa:

  • lubuskie (bez północno-wschodnich krańców);
  • południowo-zachodnie powiaty zachodniopomorskiego;
  • zachodnie krańce wielkopolskiego;
  • północną i zachodnią część dolnośląskiego.
IMGW ostrzega przed upałami na zachodzie Polski. Ostrzeżenia pierwszego stopnia objęły część czterech województw

Żółte alerty IMGW wejdą w życie o godz. 13:00 i pozostaną aktywne do wieczora, do godz. 19:00.

 

Pomimo bardzo wysokich temperatur nie wszędzie warunki będą idealne. Z czasem pojawią się miejsca, w których zrobi się mokro, a nawet zagrzmi, do tego powieje silny wiatr.

Wszędzie słońce, czasem deszcz. Lokalnie nawet zagrzmi

Nieco mniej przyjazna aura wystąpi na północnym wschodzie i północnym zachodzie kraju. W tych częściach Polski może się zachmurzyć i przelotnie popadać deszcz.

 

Najpierw mokro może się zrobić w rejonie Suwalszczyzny, a wieczorem słaby deszcz zanotujemy również na północnym zachodzie - tam mogą się również pojawić burze.

 

Nieco pochmurnie i deszczowo może być praktycznie tylko na północnym wschodzie i północnym zachodzie kraju

Innym niekorzystnym zjawiskiem będzie silny wiatr, który miejscami osiągnie w porywach prędkość do 55-60 km/h. Najmocniej powieje nad morzem, gdzie spodziewane są podmuchy do 65 km/h.

 

W nocy z wtorku na środę w górach porywy wiatru będą jeszcze silniejsze i w Górach Świętokrzyskich i Bieszczadach osiągną do 70 km/h.

