Zacznie się za kilka godzin. Zagrożone są konkretne miejsca

We wtorek zrobi się naprawdę gorąco. O ile w weekend niewiele zabrakło do pierwszego w tym roku upału, tym razem najpewniej uda się nam zanotować 30 st. C, przynajmniej w części kraju. Ostrzega przed tym Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Nie oznacza to jednak, że wszędzie będzie całkowicie spokojnie.

Upały celują w Polskę. Zagrożone są konkretne miejsca

Z południowego zachodu Europy napływa do nas fala gorącego powietrza. Upały w ostatnich dniach dotykały nie tylko Portugalię, Hiszpanię czy Francję, lecz nawet Wielką Brytanię. Wiele wskazuje na to, że tym razem dotrą również do naszego kraju.

ZOBACZ: Pojawią się zamiast upału. Miejscami może być niebezpiecznie

Najgorętszym dniem od początku 2026 roku okazała się miniona niedziela, kiedy to na zachodzie w wielu miejscach było 28-29 st. C, a w Lesznie zanotowano wtedy 29,8 st. C - tylko 0,2 stopnia mniej poniżej progu upału. Teraz mamy duże szanse na złamanie tej bariery.

Pogodę we wtorek w dalszym ciągu kształtować będzie wyż Alexander, więc możemy liczyć na bezchmurne niebo i dużo słońca w zdecydowanej większości Polski.

ZOBACZ: Weekend ugościł nas słońcem i ciepłem. Co przyniosą najbliższe dni?

Wtorek będzie bardzo ciepły, i to we wszystkich województwach. Praktycznie wszędzie termometry pokażą co najmniej 20 stopni i tylko na Wybrzeżu lokalnie zanotujemy 19 st. C. W centrum zanotujemy około 25 st. C, ale najgoręcej będzie na zachodzie. Tam synoptycy prognozują do 29-30 st. C.

WXCHARTS Wyż Alexander sprawi, że w całej Polsce będzie bardzo ciepło

Upały we wtorek będą realnym zagrożeniem, co podkreślają specjaliści z IMGW. Wystosowali oni z tego powodu ostrzeżenia pierwszego stopnia, które swoim zasięgiem objęły następujące województwa:

lubuskie (bez północno-wschodnich krańców);

(bez północno-wschodnich krańców); południowo-zachodnie powiaty zachodniopomorskiego ;

; zachodnie krańce wielkopolskiego ;

; północną i zachodnią część dolnośląskiego.

IMGW IMGW ostrzega przed upałami na zachodzie Polski. Ostrzeżenia pierwszego stopnia objęły część czterech województw

Żółte alerty IMGW wejdą w życie o godz. 13:00 i pozostaną aktywne do wieczora, do godz. 19:00.

ZOBACZ: Pogoda długoterminowa. Niepokojące prognozy na czerwiec

Pomimo bardzo wysokich temperatur nie wszędzie warunki będą idealne. Z czasem pojawią się miejsca, w których zrobi się mokro, a nawet zagrzmi, do tego powieje silny wiatr.

Wszędzie słońce, czasem deszcz. Lokalnie nawet zagrzmi

Nieco mniej przyjazna aura wystąpi na północnym wschodzie i północnym zachodzie kraju. W tych częściach Polski może się zachmurzyć i przelotnie popadać deszcz.

ZOBACZ: Rozpoczyna się prawdziwa pogodowa seria. Jeden miesiąc zdecydowanie się wyróżni

Najpierw mokro może się zrobić w rejonie Suwalszczyzny, a wieczorem słaby deszcz zanotujemy również na północnym zachodzie - tam mogą się również pojawić burze.

WXCHARTS Nieco pochmurnie i deszczowo może być praktycznie tylko na północnym wschodzie i północnym zachodzie kraju

Innym niekorzystnym zjawiskiem będzie silny wiatr, który miejscami osiągnie w porywach prędkość do 55-60 km/h. Najmocniej powieje nad morzem, gdzie spodziewane są podmuchy do 65 km/h.

W nocy z wtorku na środę w górach porywy wiatru będą jeszcze silniejsze i w Górach Świętokrzyskich i Bieszczadach osiągną do 70 km/h.