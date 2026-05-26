Maksymalne ceny paliw. Nowy komunikat ministra

Polska

Minister energii wydał obwieszczenie o maksymalnych cenach paliw na środę. Będą one takie same jak we wtorek - litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,42 zł, benzyny 98 - 6,96 zł, a oleju napędowego - 6,75 zł. Do 31 maja obowiązuje rozporządzenie obniżające VAT na paliwo z 23 do 8 proc. oraz rozporządzenie obniżające akcyzę.

Dłoń osoby tankującej samochód, trzymająca zieloną dyszę dystrybutora paliwa i wkładająca ją do wlewu paliwa.
Polsat News
Maksymalne ceny paliw na środę zostały opublikowane

W środę, podobnie jak we wtorek, maksymalne ceny paliw wynoszą nie więcej niż: 6,42 zł za litr benzyny 95, 6,96 zł za litr benzyny 98, a oleju napędowego - 6,75 zł.

 

Następne obwieszczenie ministra energii ws. maksymalnych cen paliw zostanie opublikowane w środę i określi ceny na czwartek.

Maksymalne ceny paliw na środę. Rozporządzenie do końca maja

31 marca, pierwszego dnia wprowadzenia maksymalnych cen, litr benzyny 95 kosztował maksymalnie 6,16 zł, benzyny 98 - 6,76 zł, zaś oleju napędowego - 7,60 zł.

 

ZOBACZ: Wystarczył niewielki błąd. Kierowcy z A6 unikną mandatu

 

Zgodnie z przepisami resort energii codziennie w dni robocze publikuje obwieszczenie ws. maksymalnych cen paliw. Cena maksymalna obowiązuje od dnia następującego po jej publikacji w Monitorze Polskim. W przypadku ogłoszenia jej przed dniami wolnymi od pracy i świętami stawka obowiązuje do najbliższego dnia roboczego włącznie. Sprzedaż powyżej ceny maksymalnej jest zagrożona karą do 1 mln zł, a kontrole prowadzi Krajowa Administracja Skarbowa.

 

Cena maksymalna jest ustalana według określonej formuły, obejmującej średnią cenę hurtową paliw na rynku krajowym, powiększoną o akcyzę, opłatę paliwową, marżę sprzedażową w wysokości 0,30 zł za litr oraz podatek VAT.

 

Do 31 maja obowiązuje rozporządzenie obniżające VAT na paliwo z 23 do 8 proc. oraz rozporządzenie obniżające akcyzę. Akcyza jest obniżona o 29 gr za litr benzyny i 28 gr za litr oleju napędowego, czyli do najniższego poziomu dopuszczonego przez Unię Europejską. 

 

Minister Miłosz Motyka stwierdził we wtorkowej rozmowie w Radiu ZET, że według niego rozporządzenie powinno zostać przedłużone o kolejne dwa tygodnie.

WIDEO: Aleksander Kwaśniewski w "Gościu Wydarzeń": Ameryka musi przeżyć szok
jp / polsatnews.pl / PAP
Czytaj więcej
AKCYZABENZYNACENY PALIWMINISTER ENERGIIMINISTERSTWO ENERGIIOBWIESZCZENIEOLEJ NAPĘDOWYPALIWAPODATEKPOLSKAVAT

WIDZISZ COŚ WAŻNEGO? PRZYŚLIJ ZDJĘCIE LUB FILM

Możesz też do nas pisać na adres wrzutnia@polsat.com.pl

PRZEJDŹ DO WRZUTNI

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store
Pobierz z HUAWEI AppGallery

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 