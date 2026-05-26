Według oświadczenia rosysjkiego MSZ Sergiej Ławrow powiedział Marco Rubio w rozmowie telefonicznej, że decyzja została podjęta "w odpowiedzi na trwające ataki terrorystyczne reżimu w Kijowie przeciwko ludności cywilnej i obiektom cywilnym na terytorium Rosji".

Dokładniej chodzi o - jak to określono - celowy atak dronowy ukraińskich sił zbrojnych na budynek dydaktyczny i akademik w Starobilsku, do czego miało dojśc w ostatni piątek. Ukraina zaprzeczyła tym oskarżeniom i wyjaśniła, że celem ataku była jednostka kierująca atakami dronowymi.

Ławrow zadzwonił do Rubio. Kreml planuje serię ataków na Ukrainę