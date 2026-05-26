To pierwsza, rakietowa demonstracja siły Korei Północnej od 19 kwietnia. Wówczas kraj rządzony przez Kim Dzong Una wystrzelił wiele pocisków krótkiego zasięgu.

Tym razem Pjongjang użył rakiety balistycznej. Pocisk wystrzelono z Jongju w zachodniej części kraju. Przeleciał około 80 kilometrów i spadł do Morza Żółtego, które oddziela Półwysep Koreański od Chin.

Połączone Szefostwo Sztabów Korei Południowej wskazuje ponadto, że sąsiad z północy wystrzelił też inny rodzaj pocisku, ale nie podaje więcej szczegółów.

Korea Północna wystrzeliła nowy pocisk. Seul zapewnia o gotowości

Armia Korei Południowej zapewnia, że wspólnie ze Stanami Zjednoczonymi jest w stanie odeprzeć "wszelkie prowokacje" ze strony Północy.

Pjongjang intensywnie rozwija program rozbudowy arsenału rakietowego i nuklearnego od 2019 roku, kiedy fiaskiem zakończyły się negocjacje z USA o denuklearyzacji. Było to w czasach pierwszej kadencji Donalda Trumpa. W trakcie drugiej kadencji prezydent USA wielokrotnie mówił o chęci wznowienia rozmów, ale Korea Północna dopuszcza je tylko w sytuacji, w której Waszyngton zrezygnuje z żądań rozbrojenia nuklearnego. Jednocześnie, po inwazji Rosji na Ukrainę, Pjongjang zacieśnił stosunki z Moskwą.

Również we wtorek prezydent Korei Południowej Lee Jae Myung powiedział o potrzebie rozwoju własnych sił zbrojnych. W tym kontekście podkreślił znaczenie sztucznej inteligencji oraz dronów. Mówił też o potencjalnym pozyskaniu okrętu podwodnego o napędzie atomowym.

Lee nie mówił konkretnie o zagrożeniach ze strony Północy. Uważany jest za polityka, który stara się poprawić relacje z Pjongjangiem. Zaznaczył jednak, że Seul powinien się wykazać "determinacją, by wziąć odpowiedzialność za własne bezpieczeństwo i samemu je chronić", co jednocześnie jego zdaniem ma wzmocnić sojusz z USA.