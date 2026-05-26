Nie ulega wątpliwości, że wesele w 2026 r. to zdecydowanie wyższy koszt niż ubiegłoroczne imprezy ślubne. Mają na to wpływ rosnące ceny usług gastronomicznych i wynajmu sal, wyższe stawki fotografów, zespołów i dekoratorów, a także klauzule w umowach z salami weselnym, które pozwalają podnieść cenę nawet o 15-30 proc. względem pierwotnej oferty.

Ile kosztuje wesele w 2026 roku?

W rozmowie z Interią Biznes wedding plannerka Karolina Wereszczyńska, podała, że wesele na 100 osób w województwie pomorskim kosztuje dziś od 130 000 do 220 000 zł.

- Koszt organizacji wesela w woj. pomorskim w ostatnich latach bardzo się zmienił. Wpływ na ceny mają m.in. wzrost kosztów usług, jakość wybieranych podwykonawców oraz standard samego wydarzenia. Warto pamiętać, że nie istnieje jedna "uniwersalna" cena wesela - wszystko zależy od oczekiwań pary młodej, liczby gości, lokalizacji oraz poziomu realizacji. Można jednak określić orientacyjne widełki dla wesel organizowanych w standardzie premium lub średnio-premium, które obecnie dominują na naszym pomorskim rynku i które ja mam przyjemność organizować - przekazała.

Dla porównania, w woj. świętokrzyskim podobna uroczystość kosztuje ok. 77 000 zł, w wielkopolskim ok. 88 500 zł, a w mazowieckim ok. 105 000 zł.

Co z talerzykiem? Wedding plannerka Alina Adamczyk przekazała Interii, że jego wysokość waha się od 300 do nawet 600 zł za osobę (z czym te najwyższe widełki dotyczą już wariantów premium).

Wesele w 2026 roku będzie droższe, a goście zastanawiają się nad kwotą koperty

Koperta weselna w 2026 roku. Ile powinna dać rodzina, świadkowie i znajomi?

Niepisany standard, który wyłania się z danych branżowych i dyskusji na grupach ślubnych "Ślub i wesele 2026 - 2027" i "Ślub i wesele - wsparcie i rady 2026-2030", liczących łącznie ponad 180 tys. członków, wygląda następująco:

Rodzice najczęściej współfinansują wesele bezpośrednio. Jeśli dają kopertę, kwoty wahają się od 3000 do nawet 20 000 zł

Od chrzestnych oczekuje się zazwyczaj 2000-4000 zł od pary

Świadkowie, którzy angażują się w przygotowania przez cały sezon i pokrywają własne koszty stroju, wręczają najczęściej 2000-4000 zł

Rodzeństwo niebędące świadkiem - 1500-2500 zł

Bliscy przyjaciele - 1000-2000 zł od pary

Znajomi z pracy czy dalsi goście - 800-1000 zł od pary

Mimo to w rzeczywistości rozstrzał potrafi być naprawdę spory.

- Mój mąż za rok będzie świadkiem na ślubie siostry, odkłada miesięcznie od stycznia 1 000 zł. W maju 2027 będzie 17 tys.- napisała jedna z uczestniczek grupy ślubnej. - Ja daje 240 zł - odpowiada ktoś inny.

Co mówią dane statystyczne? Według Barometru Providenta z marca 2026 roku najczęściej deklarowana kwota prezentu to 501-1 000 zł. Taki przedział wskazało 32,5 proc. uczestników. Co czwarty gość planuje dać więcej, od 1 001 do 3 000 zł. Powyżej 3 000 zł deklaruje tylko 7,5 proc. Badanie przeprowadziło Danae sp. z o.o. metodą CAWI na próbie 1001 dorosłych Polaków.

Co więcej, ponad jedna trzecia Polaków (34 proc.) przyznała, że zrezygnowała kiedyś z wesela właśnie z powodu kosztów.

