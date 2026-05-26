Kongres Bezpieczeństwo Polski w Rzeszowie-Jasionce

Polska

W dniach 25–26 maja w Rzeszowie-Jasionce odbyło się jedno z najważniejszych wydarzeń poświęconych bezpieczeństwu i obronności państwa. W Zen.com Expo spotkali się przedstawiciele rządu, administracji oraz eksperci, aby wspólnie dyskutować o kluczowych wyzwaniach stojących przed Polską.

Widok z góry na dużą salę kongresową z licznymi miejscami siedzącymi, wypełnioną uczestnikami. Na scenie znajduje się duży ekran.
mat. prasowe
Kongres Bezpieczeństwo Polski w Rzeszowie-Jasionce

Wysoka frekwencja oraz poziom merytoryczny debat potwierdziły, jak istotna jest dziś szeroka i odpowiedzialna rozmowa o bezpieczeństwie kraju.

 

Wśród gości Kongresu znaleźli się m.in: Krzysztof Gawkowski - wicepremier, minister cyfryzacji, pełnomocnik rządu ds. cyberbezpieczeństwa, Waldemar Żurek - minister sprawiedliwości, Jan Szyszko - sekretarz stanu, ministerstwo funduszy i polityki regionalnej, Grzegorz Wrona -  podsekretarz stanu, Ministerstwo Aktywów Państwowych oraz Krzysztof Bosak - wicemarszałek Sejmu.

 

Rzeszów-Jasionka ponownie stał się przestrzenią ogólnopolskiej debaty, gromadząc około 4000 uczestników, blisko 200 prelegentów oraz przedstawicieli administracji rządowej, Sił Zbrojnych RP, wojska, przemysłu i sektora nowych technologii.

WIDEO: Szef Kancelarii Prezydenta chwali Radosława Sikorskiego. "Dobra reakcja"
red
Czytaj więcej
BEZPIECZEŃSTWO KRAJUCYBERBEZPIECZEŃSTWOKONGRESOBRONNOŚĆPOLITYKAPOLSKA

WIDZISZ COŚ WAŻNEGO? PRZYŚLIJ ZDJĘCIE LUB FILM

Możesz też do nas pisać na adres wrzutnia@polsat.com.pl

PRZEJDŹ DO WRZUTNI

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store
Pobierz z HUAWEI AppGallery

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 