Kongres Bezpieczeństwo Polski w Rzeszowie-Jasionce
W dniach 25–26 maja w Rzeszowie-Jasionce odbyło się jedno z najważniejszych wydarzeń poświęconych bezpieczeństwu i obronności państwa. W Zen.com Expo spotkali się przedstawiciele rządu, administracji oraz eksperci, aby wspólnie dyskutować o kluczowych wyzwaniach stojących przed Polską.
Wysoka frekwencja oraz poziom merytoryczny debat potwierdziły, jak istotna jest dziś szeroka i odpowiedzialna rozmowa o bezpieczeństwie kraju.
Wśród gości Kongresu znaleźli się m.in: Krzysztof Gawkowski - wicepremier, minister cyfryzacji, pełnomocnik rządu ds. cyberbezpieczeństwa, Waldemar Żurek - minister sprawiedliwości, Jan Szyszko - sekretarz stanu, ministerstwo funduszy i polityki regionalnej, Grzegorz Wrona - podsekretarz stanu, Ministerstwo Aktywów Państwowych oraz Krzysztof Bosak - wicemarszałek Sejmu.
Rzeszów-Jasionka ponownie stał się przestrzenią ogólnopolskiej debaty, gromadząc około 4000 uczestników, blisko 200 prelegentów oraz przedstawicieli administracji rządowej, Sił Zbrojnych RP, wojska, przemysłu i sektora nowych technologii.