- Chcemy pracować w takim zespole, jaki państwo tutaj widzicie. Nie zamierzam powoływać zastępców. (...) Chodzi o to, żeby - niezależnie od wyniku referendum - miasto nie funkcjonowało gorzej i żebyśmy tego kwartału nie stracili na tak zwane trwanie - mówił Stanisław Kracik podczas swojej pierwszej konferencji prasowej w roli komisarza Krakowa.

Wyjaśniając, dlaczego to właśnie jemu została powierzona ta rola, Kracik wskazał na "trochę doświadczenia" oraz wyznał, co go skłoniło do jej zaakceptowania. - (...) Przez te dwa lata bardzo głęboko się z Krakowem utożsamiłem i w związku z tym ośmieliłem się podjąć to zadanie - powiedział.

Stanisław Kracik nowym komisarzem Krakowa. "Rzemieślnik, który ma dobrze wykonać robotę"

Nowy komisarz Krakowa stanowczo zaprzeczył, by planował ubiegać się o urząd prezydenta miasta. - Chcę mieć na ten okres święty spokój od takich pytań, chcę po prostu dobrze zrealizować to, czego się podjąłem, być jak najdalej od dyskusji kto, z kim, bo to (...) zadecydują mieszkańcy Krakowa, na kogo postawią - podkreślił.

Kracik życzył udanej kampanii wszystkim kandydatom i kandydatkom, a miastu "kampanii fair play, takiej, w której byłaby mowa o programach dla miasta, a mniej o cechach osobistych konkurentów".

Swoją rolę w nadchodzących trzech miesiącach widzi jako "rzemieślnika, który ma dobrze wykonać robotę". - Chciałbym też pokazać, że w te trzy i pół miesięcy zrobimy parę korekt, które będą dobrym przygotowaniem na przyszłą część kadencji - zapowiedział.

Pytany, czy nadchodzące 90 dni będą dla miasta okresem stagnacji, komisarz stanowczo zaprzeczył. - W życiu publicznym nie akceptowałem nigdy stagnacji i jeżeli przyjmowałbym takie założenie to bym się tego zadania nie podjął. Myślę, że uda nam się państwa pozytywnie zaskoczyć (...) - odpowiedział.

Kracik nie zamierza też występować w mediach. - Wybaczcie mi, gwiazdorzyć nie będę, nie będę wam (dziennikarzom - red.) zawracał głowy swoją osobą - mówił.

Co dalej z planem ogólnym Krakowa?

Jak zapewnił, dotychczasowa praca będzie kontynuowana, ponieważ - jak to określił - "to nie jest tak, że ktoś przychodzi, próbuje coś wywracać".

Komisarz został zapytany również o budzący kontrowersje plan ogólny Krakowa. O szczegółach tej sprawy napisał Dawid Serafin na łamach Interii.

- Plan ogólny ogólnie ma się średnio - uciął Kracik. - Natomiast będziecie państwo mogli o stanie przygotowań posłuchać jutro na nadzwyczajnej sesji rady miasta (...). Ja zakładam, że jutrzejsza sesja ma zaplanowane trzy rezolucje, rezolucja jeszcze nikomu nie zrobiła krzywdy, więc jeżeli one powstaną, to bardzo dobrze.

Dopytywany, czy oznacza to, że jutro poznamy nie tyle szczegóły planu ogólnego, ile termin jego ujawnienia, komisarz odparł: - Ja nawet nie wiem, czy to będzie decyzja, dlatego że stan przygotowań do planu ogólnego będą referować jego autorzy, zatem nie miałem możliwości, żeby z nimi skonsultować i dowiedzieć się, co już mają i kiedy planują skończyć. Więc myślę, że tą ciekawość zaspokoimy jutro wspólnie.

Na pytanie, czy prezydent Aleksander Miszalski będzie w najbliższych miesiącach jego bliskim współpracownikiem, czy też komisarz zamierza się od niego zdystansować i samodzielnie pracować nad korektami rozporządzenia, Kracik ocenił, że to "bardzo niedelikatne pytanie".



- (...) Dlatego że ja pamiętam, kto mnie zaprosił do współpracy i pamiętam to, że zaprosił mnie dlatego, iż uznał, że mam samorządowe doświadczenie. Bardzo sobie ceniłem zdanie, które wtedy powiedział: "My wszyscy jesteśmy świeży". W związku z tym miał świadomość tego, że podejmuje się działalności, która wymaga pewnego czasu i wdrożenia i stąd ja. Prezydent Aleksander Miszalski jest w wieku mojego syna, w związku z tym ta relacja jest trochę, tak powiedziałbym, inna, ale nie napraszał się do współpracy i takiego sygnału nie miałem - powiedział.