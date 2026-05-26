Karetka Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego zderzyła się z samochodem osobowym marki Ford przed godz. 9:00 na skrzyżowaniu Alei Wolności z ulicą Zadworzańską w Przemyślu.

Jak podaje TVP3 Rzeszów, karetka jechała wówczas na sygnale.

Przemyśl. Karetka pogotowia zderzyła się z osobówką, nie żyje jedna osoba

Niestety, w wyniku wypadku śmierć poniósł kierowca Forda. Dwóch ratowników medycznych trafiło do szpitala na badania. Kierujący karetką był trzeźwy.

PAP / Darek Delmanowicz

DK77 w kierunku Żurawicy jest zablokowana. - Służby kierują na objazdy - poinformowała mł. asp. Karolina Kowalik z Komedy Miejskiej Policji w Przemyślu. Na razie nie wiadomo, jak długo potrwają utrudnienia.

Policja nie ujawnia informacji na temat możliwych okoliczności wypadku. - Policjanci wykonują czynności pod nadzorem prokuratora - przekazała mł. asp. Kowalik.