Karetka zderzyła się z osobówką. Zginęła jedna osoba, są też ranni

Rano na obwodnicy Przemyśla doszło do tragicznego wypadku. Karetka pogotowia ratunkowego zderzyła się z samochodem osobowym. Kierowca osobówki zginął na miejscu - poinformowała w rozmowie z polsatnews.pl mł. asp. Karolina Kowalik z miejskiej komendy policji.

Karetka Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego zderzyła się z samochodem osobowym marki Ford przed godz. 9:00 na skrzyżowaniu Alei Wolności z ulicą Zadworzańską w Przemyślu

 

Jak podaje TVP3 Rzeszów, karetka jechała wówczas na sygnale.

Niestety, w wyniku wypadku śmierć poniósł kierowca Forda. Dwóch ratowników medycznych trafiło do szpitala na badania. Kierujący karetką był trzeźwy.

 

DK77 w kierunku Żurawicy jest zablokowana. - Służby kierują na objazdy - poinformowała mł. asp. Karolina Kowalik z Komedy Miejskiej Policji w Przemyślu. Na razie nie wiadomo, jak długo potrwają utrudnienia. 

 

Policja nie ujawnia informacji na temat możliwych okoliczności wypadku. - Policjanci wykonują czynności pod nadzorem prokuratora - przekazała mł. asp. Kowalik.

 

Monika Bortnowska / polsatnews.pl / PAP
