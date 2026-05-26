Minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz i pełnomocnik rządu ds. programu SAFE Magdalena Sobkowiak-Czarnecka ogłosili, że Kanada podpisze z Polską list intencyjny w ramach unijnego programu zbrojeń.

- Panowie ministrowie za dwie godziny podpiszą list intencyjny, w którym strona kanadyjska jasno określa jaki rodzaj sprzętu w najbliższym czasie kupi od strony polskiej. Zaczynamy od współpracy, jeżeli chodzi o drony, ale to jest dopiero pierwszy krok - powiedziała Magdalena Sobkowiak-Czarnecka.



- Już dzisiaj Kanada podpisuje list intencyjny i będzie kupowała drony w polskim przemyśle zbrojeniowym - powiedziała wiceminister.

Kanada kupi drony od Polski. "To jest dopiero pierwszy krok"

Sobkowiak-Czarnecka zaznaczyła, że to dzięki zabiegom Polski podczas prezydencji w Radzie Europejskiej Kanada dołączyła do SAFE. Jest to jak dotąd jedyne państwo spoza Wspólnoty, które zdecydowało się na partycypację w europejskim programie pożyczek na zbrojenia.

- Możemy ogłosić, że takim krajem, z którym jako pierwszy ogłasza partnerstwo Kanada, jest właśnie Polska - powiedziała Sobkowiak-Czarnecka.



- To jest bardzo duży sukces. To jest ze specjalną dedykacją dla tych, którzy twierdzili, że mechanizm SAFE będzie służył tylko temu, że to inni nas wykupią. Jest dokładnie odwrotnie, to polskie firmy rozpoczynają ekspansję, nie tylko na papierze - stwierdziła pełnomocnik.

Polskie centrum serwisowe silników śmigłowców ruszy we wrześniu

Podczas briefingu prasowego Władysław Kosiniak-Kamysz zapowiedział z kolei, że polskie centrum serwisowe silników śmigłowców wojskowych Blackhawk, Apache i AW-149 zostanie uruchomione we wrześniu.



- Po silnikach Abramsów i ich centrum serwisowym w Dęblinie kolejna dobra informacja. Wojskowe Zakłady Lotnicze nr 1 w Łodzi z filią w Dęblinie będą miały centrum serwisowe, które sfinansujemy z offsetu na Apache. Centrum serwisowe dla całej Europy będzie zlokalizowane w Polsce - powiedział minister obrony.



Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował także, że w Kanadzie uzyskano wstępne porozumienie w sprawie produkcji w Polsce pocisków PAC-3 MSE zasilających systemy Patriot oraz pocisków dla systemów HIMARS.