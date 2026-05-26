Miszalski skomentował referendum. Powiedział, co planuje

Podczas pierwszej konferencji prasowej po przegranym referendum Aleksander Miszalski przyznał, że "popełnił błędy". - Szanuję, akceptuję, z pełną pokorą przyjmuje werdykt mieszkańców. Nie jestem szczęśliwy, nie cieszę się, ale taka jest demokracja - stwierdził były prezydent Krakowa.

We wtorek w dzienniku urzędowym województwa małopolskiego został opublikowany protokół z wynikami referendum, co oznacza, że Miszalski oficjalnie nie jest już prezydentem Krakowa. Jego zadania przed przedterminowymi wyborami będzie wypełniał dotychczasowy wiceprezydent Stanisław Kracik, którego premier Donald Tusk wskazał na komisarza miasta.

Miszalski o swoich błędach: Nie potrafiliśmy wytłumaczyć

Miszalski podczas swojego wystąpienia wskazał, że nie był w stanie ze swoimi argumentami dotrzeć do części mieszkańców. Podkreślił, że z jego rządów niezadowolone było 30 proc. Krakowian.

ZOBACZ: Wiceszef MSZ: Miszalski zirytował znaczną część mieszkańców

- Począwszy od wprowadzenia strefy czystego transportu, przez wytłumaczenie Krakowianom skąd się wziął dług miasta, przez wytłumaczenie, że ludzie, o których byłem oskarżany, że są moimi kolesiami, w ogóle nie pracują w magistracie. Wielu rzeczy nie potrafiliśmy wytłumaczyć skutecznie - zaznaczył.

Przyszłość KO w Małopolsce. "Jestem szefem"

Były prezydent jest przekonany, że przez dwa lata jego rządów "Kraków zmierzał w dobrym kierunku". Wyraził dumę między innymi z rozpoczęcia procedury budowy metra.

Aleksander Miszalski zapewnił, że zaangażuje się w nadchodzące, przedterminowe wybory w Krakowie. Wskazał odpowiedzialność jako lider Koalicji Obywatelskiej w regionie. - Jestem szefem (KO w Małopolsce - red.) i zamierzam nim być dalej - podkreślił.

ZOBACZ: Referendum w Krakowie. Znamy nazwisko komisarza

Dziennikarze zapytali Miszalskiego o osobiste plany zawodowe i czy szuka dla siebie nowej pracy.

- Na razie, z tego co wiem, jestem w okresie nieświadczenia pracy, z miesięcznym okresem wypowiedzenia. Do końca czerwca nie muszę szukać pracy. Jakoś nie mam poczucia przejmowania się swoim dalszym losem. Myślę, że mam spore doświadczenie i wiedzę w różnych segmentach i wymyślę sposób w jaki je wykorzystać w przyszłości - powiedział Aleksander Miszalski.