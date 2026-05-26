Jak poinformowały służby, około godziny 7:18 w zakładzie Nippon Dynawave Packaging w Longview w stanie Waszyngton doszło do implozji zbiornika zawierającego produkt wykorzystywany do obróbki chemicznej.

Na miejsce skierowano liczne jednostki ratunkowe, w tym straż pożarną, zespół do spraw materiałów niebezpiecznych oraz karetki pogotowia. Według władz nie ma obecnie bezpośredniego zagrożenia dla mieszkańców okolicy.

Implozja w zakładzie w USA. Służby walczą z zagrożeniem chemicznym

W wyniku zdarzenia kilkanaście osób odniosło obrażenia, w tym oparzenia chemiczne. Poszkodowani zostali przetransportowani karetkami do szpitali PeaceHealth St. John Medical Center w Longview oraz PeaceHealth Southwest Medical Center w Vancouver. Dokładny stan rannych nie został jeszcze ujawniony.

Strażacy oraz specjaliści od materiałów niebezpiecznych nadal prowadzą działania na terenie zakładu wspólnie z pracownikami firmy. Ich celem jest zabezpieczenie substancji chemicznej oraz uszkodzonego zbiornika.

W akcji uczestniczą między innymi Longview Fire Department, Cowlitz 2 Fire & Rescue, biuro szeryfa hrabstwa Cowlitz oraz inne służby ratunkowe. Do działań skierowano pięć wozów strażackich, siedem karetek, zespół HAZMAT oraz czterech oficerów dowodzących.

Służby zapowiadają przekazanie kolejnych informacji po zakończeniu działań i ustaleniu przyczyn incydentu.