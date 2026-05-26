Implozja chemiczna w amerykańskiej fabryce. Kilkanaście osób rannych

Kilkanaśie osób zostało rannych po implozji zbiornika z substancją chemiczną w zakładzie Nippon Dynawave Packaging w amerykańskim Longview. Poszkodowani trafili do szpitali z oparzeniami chemicznymi. Na miejscu trwa akcja straży pożarnej i specjalistycznych służb HAZMAT.

Służby ratunkowe zabezpieczają teren zakładu Nippon Dynawave Packaging w Longview

Jak poinformowały służby, około godziny 7:18 w zakładzie Nippon Dynawave Packaging w Longview w stanie Waszyngton doszło do implozji zbiornika zawierającego produkt wykorzystywany do obróbki chemicznej.

 

Na miejsce skierowano liczne jednostki ratunkowe, w tym straż pożarną, zespół do spraw materiałów niebezpiecznych oraz karetki pogotowia. Według władz nie ma obecnie bezpośredniego zagrożenia dla mieszkańców okolicy.

W wyniku zdarzenia kilkanaście osób odniosło obrażenia, w tym oparzenia chemiczne. Poszkodowani zostali przetransportowani karetkami do szpitali PeaceHealth St. John Medical Center w Longview oraz PeaceHealth Southwest Medical Center w Vancouver. Dokładny stan rannych nie został jeszcze ujawniony.

 

Strażacy oraz specjaliści od materiałów niebezpiecznych nadal prowadzą działania na terenie zakładu wspólnie z pracownikami firmy. Ich celem jest zabezpieczenie substancji chemicznej oraz uszkodzonego zbiornika.

 

W akcji uczestniczą między innymi Longview Fire Department, Cowlitz 2 Fire & Rescue, biuro szeryfa hrabstwa Cowlitz oraz inne służby ratunkowe. Do działań skierowano pięć wozów strażackich, siedem karetek, zespół HAZMAT oraz czterech oficerów dowodzących.

 

Służby zapowiadają przekazanie kolejnych informacji po zakończeniu działań i ustaleniu przyczyn incydentu.

Agata Sucharska / polsatnews.pl
