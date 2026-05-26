Obserwowali wybuch wulkanu. Nagle pojawiła się zielona "kula ognia"

Sieć obiegło spektakularne nagranie meteoroidu, który wszedł w ziemską atmosferę nad Filipinami. Świetlny błysk zarejestrowała kamera, która filmowała erupcję wulkanu Mayon.

Widok nocny na wulkan Mayon z widoczną ławą spływającą po zboczu. Na pierwszym planie, w okrągłym kadrze, jasna smuga światła na tle ciemnego nieba.
AP / Aaron Favila / Philippine Institute of Volcanology and Seismology
Jasna smuga światła zarejestrowana przez kamerę podczas erupcji wulkanu Mayon

Zjawisko zarejestrowała kamera filipińskiego Instytutu Wulkanologii i Sejsmologii. "Jasna smuga światła uchwycona nad wulkanem Mayon 25 maja powstałą w wyniku wejścia w atmosferę meteoroidu" - czytamy w komunikacie Filipińskiej Agencji Kosmicznej.

 

Warto w tym miejscu wyjaśnić najpopularniejsze pojęcia. Meteor to zjawisko, świetlny ślad widoczny, gdy kosmiczny okruch skalny wpada w atmosferę Ziemi. Meteoroid to skała lub metal krążący w przestrzeni kosmicznej. Meteoryt to z kolei fragment meteoroidu, który przetrwał przelot przez atmosferę i uderzył w powierzchnię Ziemi.

Meteoroid nad wulkanem. Agencja kosmiczna wyjaśnia

Filipińska agencja zaznacza, że meteoroidy wnikają w ziemską atmosferę codziennie, ale zdecydowana większość z nich po drodze całkowicie się spala. Najczęściej dzieje się na wysokości od 60 do 100 kilometrów.

 

 

 

 

Przelatują one z ekstremalną prędkością i nagrzewają się tak bardzo, że zwyczajnie parują. Wtedy jednak ciepło jonizuje cząsteczki powietrza wokół nich. Tak tworzy się jasna smuga światła, którą czasami nazywamy "spadającymi gwiazdami".

 

W przypadku nagrania z 25 maja meteoroid nie uderzył w zbocze wulkanu i rozpadł się podczas wejścia w atmosferę.

 

"Śledzenie trajektorii meteoroidów nie jest proste. Naukowcy na całym świecie są w stanie wykrywać i je śledzić za pomocą sieci radarów i kamer optycznych, w połączeniu z analizą danych i modelowaniem obliczeniowym" - wyjaśnia filipińska agencja.

jk/adg / polsatnews.pl
