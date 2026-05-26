26 maja w Polsce obchodzony jest Dzień Matki, o których nie zapomnieli politycy. Para prezydencka wystosowała specjalny list.

"Z serca dziękujemy za podejmowany każdego dnia trud macierzyństwa. Nie byłoby nas tutaj, a na pewno nie bylibyśmy tymi samymi ludźmi, gdyby nie zaangażowanie i poświęcenie Mam, które poprzez codzienne wypełnianie tego pięknego powołania budują szczęście swoje i swoich rodzin" - napisali Karol i Marta Nawroccy.

"Drogie Mamy, pamiętamy o Paniach w tym szczególnym dniu! Prosimy, by Panie również o sobie nie zapominały, lecz umiały siebie doceniać i wiedziały, że Matki są prawdziwymi bohaterkami! Niech nie tylko ten dzień, ale też wszystkie kolejne przynoszą Mamom wiele uśmiechu i radości. Wszystkiego dobrego!" - apeluje para prezydencka.

Dzień Matki. Politycy składają życzenia

Życzenia złożył też premier. "Wszystkie Mamy martwią się, co z nas kiedyś wyrośnie. Dbajmy o Nie każdego dnia" - napisał Donald Tusk. Opublikował też swoje zdjęcie z mamą z dzieciństwa.

"Z całego serca życzymy Wam wszystkiego, co najlepsze - nie tylko dziś, ale przez cały rok. Dziękujemy za Waszą codzienną pracę, za serce wkładane w wychowanie i kształtowanie młodego pokolenia, za to, że po prostu jesteście" - dodają politycy Lewicy na partyjnym profilu.

Życzenia złożył również Senat RP. "Dziękujemy za ciepło, za codzienność, za dłonie, które tyle razy podnosiły nas po upadkach. Za rozmowy, spojrzenia pełne troski i za miłość, której nie da się zmierzyć ani opisać słowami" - czytamy w komunikacie.

— Karol Nawrocki (@NawrockiKn) May 26, 2026

Rolę matek podkreśla też minister Katarzyna Kotula. "Bycie mamą to jedna z najpiękniejszych i najfajniejszych ról na świecie. Dziś życzę wszystkim Mamom dużo miłości, spokoju, radości i codziennego wsparcia: w domu, w pracy i w życiu publicznym. Macierzyństwo to siła, czułość i ogromna codzienna praca" - napisała w mediach społecznościowych.

Natomiast minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda wystosowała specjalny apel. "Możemy podarować czas, uważność, zaopiekowanie. Możemy porozmawiać o profilaktyce, o badaniach, o tym co przed nami. Możemy też pomóc w zarejestrowaniu się na badania przez moje IKP albo IKP" - podkreśliła minister.

— Ministerstwo Zdrowia (@MZ_GOV_PL) May 26, 2026

Minister infrastruktury Dariusz Klimczak napisał z kolei, że Dzień Matki "to dzień, który przypomina nam, że najważniejsza 'infrastruktura' zaczyna się w domu - od bezpieczeństwa, troski i obecności".

