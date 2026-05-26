"Właśnie skończyłem przeprowadzane co pół roku badanie lekarskie w Walter Reed Military Medical Center. Wszystko wyszło IDEALNIE. Dziękuję wspaniałym lekarzom i personelowi! Wracam do Białego Domu. Prezydent DJT" - napisał Trump w swoim serwisie społecznościowym Truth Social.

USA. Donald Trump przeszedł badania

Jak oceniła stacja CNN, lekarze Trumpa w podsumowaniu badań "niemal na pewno stwierdzą, że (prezydent - red.) cieszy się doskonałym zdrowiem". Prawdopodobnie nie uciszy to jednak towarzyszących Trumpowi od lat pytań dotyczących jego zdrowia fizycznego i psychicznego - zauważyła telewizja.

Biały Dom zapowiedział, że Trump przejdzie we wtorek rutynowe badania zdrowotne i kontrolę dentystyczną w szpitalu Walter Reed. To trzecie takie badania prezydenta w tym centrum medycznym w ostatnich 13 miesiącach. Poprzednio był tam badany w kwietniu i październiku 2025 r.

Zazwyczaj prezydenci USA mają jedną coroczną wizytę w tym ośrodku, chyba że doświadczają nagłego problemu zdrowotnego. Biały Dom przekazał, że podczas wizyty w październiku Trump miał wykonany rezonans magnetyczny, a jego lekarz Sean Barbabella podał, że badanie miało charakter profilaktyczny.

Prezydenci USA nie muszą ujawniać dokumentacji medycznej

Prezydenci USA nie są zobowiązani do ujawniania swojej dokumentacji medycznej - zauważył "Washington Post", dodając, że coroczne wizyty prezydentów USA w Walter Reed stały się tradycją.

Trump, który jest najstarszą osobą w historii USA wybraną na urząd prezydenta, 14 czerwca będzie obchodził 80. urodziny.

W ubiegłym roku Biały Dom poinformował, że u prezydenta zdiagnozowano przewlekłą niewydolność żylną kończyn dolnych. Wśród lekarzy i opinii publicznej pojawiły się pytania np. o przyczynę zasinień widocznych na dłoniach Trumpa.

Biały Dom podał, że to skutek codziennego przyjmowania przez niego aspiryny i częstego ściskania dłoni innym ludziom. Pytania budzi też widoczna podczas spotkań senność prezydenta. Rzeczniczka Białego Domu Karoline Leavitt zapewniła, że Trump jedynie zamyka oczy, by "aktywnie słuchać".

"Nieobliczalne zachowanie i radykalne komentarze"

"New York Times" napisał w kwietniu, że "nieobliczalne zachowanie i radykalne komentarze" Trumpa o Iranie i papieżu Leonie XIV ożywiły w USA dyskusję na temat zdrowia psychicznego prezydenta. W styczniu sprawność umysłowa prezydenta USA została podana w wątpliwość, gdy zażądał on, by USA przejęły kontrolę nad Grenlandią, należącą do Danii, ponieważ nie otrzymał Pokojowej Nagrody Nobla - przypomniały amerykańskie media.

Demokraci wielokrotnie apelowali o przeprowadzenia niezależnego badania lekarskiego prezydenta. Niedawno analizowali też możliwość odsunięcia go od władzy na podstawie 25. poprawki do konstytucji USA.

Określa ona procedury dotyczące zastępowania prezydenta i zawiera scenariusze dotyczące niezdolności szefa państwa do sprawowania urzędu. Żaden urzędujący prezydent USA nie został dotąd usunięty na mocy tej poprawki. Według mediów również w przypadku Trumpa jest to mało prawdopodobne.

Sam prezydent twierdzi, że jest w doskonałej formie. O "wyjątkowym stanie zdrowia" Trumpa zapewnia też Biały Dom i jego lekarz.

