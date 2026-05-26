Apel Pekinu wyartykułowano podczas konferencji prasowej rzeczniczki MSZ Chin Mao Ning.

- Stanowisko strony chińskiej jest jasne i oczywiste: dialog i negocjacje to jedyna realna droga do rozwiązania kryzysu - oświadczyła Mao.

Dalej podkreśliła, że Chiny wzywają obie strony zaangażowane w konflikt do współpracy w celu szybkiego załagodzenia sytuacji i wznowienia procesu negocjacji.

Groźby Rosji. Moskwa zapowiada atak na Kijów

25 maja Rosja zapowiedziała regularne atakowanie celów w Kijowie. Deklaracja miała być odpowiedzią na atak Sił Zbrojnych Ukrainy na akademik w Starobielsku. Moskwa przekazała, że w wyniku ataku zginęło 21 osób. Ukraińcy zaprzeczają i twierdzą, że celem była elitarna jednostka dronów.

Tego samego dnia szef rosyjskiej dyplomacji Siergiej Ławrow rozmawiał z sekretarzem stanu USA Marco Rubio. Przedstawiciel Kremla poinformował Amerykanów, że od tej pory Rosja będzie systematycznie ostrzeliwać ukraińską stolicę. Dodał, że celem mają być obiekty rzekomo wykorzystywane na potrzeby armii.

Rosjanie ostrzegli, by placówki zagraniczne w Kijowie opuścili dyplomaci innych państw. MSZ Ukrainy w odpowiedzi zadeklarowało pomoc w "dalszym wzmacnianiu bezpieczeństwa placówek dyplomatycznych państw, które o to poproszą".

Rubio relacjonował, że Ławrow poprosił o przekazanie wiadomości od Władimira Putina do Donalda Trumpa. Prezydent Rosji zapewnił, że Rosja ponownie zaatakuje Kijów.