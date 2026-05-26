Badanie pokazuje, że fundamentem zaufania do dziennikarzy pozostają wartości związane z jakością i wiarygodnością przekazu. Respondenci najczęściej wskazywali, że o zaufaniu decyduje przekazywanie prawdy (18 proc.), rzetelność (16,1 proc.) oraz brak stronniczości i obiektywizm (16,1 proc.).

Dla części badanych istotne znaczenie mają także dotychczasowy dorobek zawodowy dziennikarza, środowisko medialne, w którym pracuje, a także sposób prowadzenia rozmów i zadawania pytań.

Na społeczny odbiór dziennikarzy zajmujących się kwestiami politycznymi silnie wpływają podziały polityczne w społeczeństwie. Najlepiej odbierany Bogdan Rymanowski dla wielu jest uosobieniem prawdomówności, szczerości, autentyczności oraz bezstronności, obiektywizmu, czyli tego, co zgodnie z deklaracjami badanych, warunkuje ich zaufanie do dziennikarzy.

Badanie CBOS. Dziennikarze Polsat News wyróżnieni

Twórcy raportu zwracają uwagę na trójkę dziennikarzy Polsat News, którzy generalnie odbierani są pozytywnie w kategoriach zaufania i nieufności, niezależnie od poglądów politycznych deklarowanych przez respondentów. Są to: Bogdan Rymanowski, Dorota Gawryluk i Grzegorz Jankowski. Właśnie oni, spośród dwudziestu jeden dziennikarzy uwzględnionych w badaniu cieszą się zaufaniem sympatyków obozu rządzącego, opozycji oraz niesympatyzujących ani z rządzącymi, ani z opozycją.

Autorzy badania podkreślają, że mimo wyraźnych podziałów politycznych część cech budujących wiarygodność dziennikarską pozostaje uniwersalna. W przypadku najlepiej ocenianych dziennikarzy respondenci najczęściej wskazywali takie wartości jak szczerość, autentyczność, prawdomówność oraz bezstronność.

Badanie "Aktualności" zostało zrealizowane w dniach 4-6 maja 2026 roku metodą wywiadów telefonicznych wspomaganych komputerowo (CATI - 80 proc.) oraz wywiadów internetowych (CAWI - 20 proc.) na reprezentatywnej próbie 1000 dorosłych mieszkańców Polski.

Bogdan Rymanowski jest prowadzącym "Śniadanie Rymanowskiego w Polsat News i Interii" (niedziela, godz. 9:55). Program od lat utrzymuje bardzo dobre wyniki oglądalności. Średnio każdy odcinek ogląda około pół miliona widzów, a wybrane wydania wielokrotnie osiągały znacznie wyższe wyniki.

