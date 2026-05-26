"Amerykańskie wojsko będzie bronić sił USA, jednocześnie zachowując powściągliwość w trakcie zawieszenia broni” - oświadczył rzecznik CENTCOM kpt Tim Hawkins. Dowództwo Centralne USA odpowiada za amerykańskie siły na Bliskim Wschodzie.

Wojska USA uderzyły w Iranie. CENTROM: To ataki w samoobronie

Hawkins podkreślił, że ataki w południowym Iranie zostały przeprowadzone "w samoobronie", aby "chronić wojska USA przed zagrożeniami ze strony sił irańskich".

Przedstawiciel władz USA powiedział stacji Fox News, że dwie irańskie łodzie zostały przyłapane na stawianiu min w cieśninie Ormuz. Obie jednostki Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej (IRGC) zostały zniszczone.

Uderzono także w wyrzutnię rakiet ziemia-powietrze w mieście Bandar-e Abbas, namierzającą amerykańskie samoloty. Jak zapewnił, "to były uderzenia defensywne". Według źródeł, że ostrzały nie oznaczają końca rozejmu. Ataki już zakończono.

Wcześniej agencje informacyjne relacjonowały, że w pobliżu cieśniny Ormuz, w okolicy miasta Bandar-e Abbas na południu Iranu słychać było eksplozje.

Sekretarz stanu USA Marco Rubio stwierdził, że że pomimo ataków przeprowadzonych przez amerykańskie wojsko, porozumienie z Iranem nadal jest możliwe.

- Dzisiaj odbyły się pewne rozmowy w Katarze, więc zobaczymy, czy uda nam się zrobić postępy. Myślę, że dyskusje koncentrują się głównie na precyzyjnym brzmieniu ostatecznej umowy, więc zajmie to jeszcze kilka dni - powiedział przebywający w Indiach Rubio.

Dodał, że prezydent USA Donald Trump nadal wyraża gotowość do osiągnięcia porozumienia i "albo to osiągnie, albo umowy nie będzie. W poniedziałek Trump napisał w mediach społecznościowych, że "negocjacje z Islamską Republiką Iranu przebiegają pomyślnie".

"Albo będzie to Wielka Umowa dla wszystkich, albo nie będzie żadnej - powrót na pole bitwy i do strzelania, ale większego i silniejszego niż kiedykolwiek - a tego nikt nie chce" - stwierdził.

Wojna USA i Izraela z Iranem rozpoczęła się 28 lutego. W czasie trwającego od 8 kwietnia rozejmu dochodziło już wcześniej do wymiany ognia.

