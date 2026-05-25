Szef Biura Polityki Międzynarodowej Kancelarii Prezydent RP zapewnił, że Karol Nawrocki ma "pełne zaufanie do swojej najbliższej ochrony".

Fałszywy alarm i interwencja w domu rodzinnym prezydenta. Przydacz: Zarzuty kieruję wobec ABW

Dopytywany o fałszywy alarm, którego skutkiem była interwencja w domu matki prezydenta, stwierdził, że "co do całości funkcjonowania systemu bezpieczeństwa osób najważniejszych w państwie, można mieć duże znaki zapytania".

Prowadząca Magda Sakowska przypomniała, że według szefa MSWiA Marcina Kierwińskiego mieszkanie matki prezydenta nie było objęte nadzorem SOP-u A powodem miało być to, że szef ochrony Nawrockiego "nie zgłosił tego obiektu".

- Moje główne zarzuty kierowałbym tutaj wobec Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i służb specjalnych, które powinny zwalczać tego typu cyberprzestępczość - odparł Przydacz.

Podkreślił, że jego zdaniem - choć nie jest w 100 proc. pewny - mieliśmy do czynienia z "działalnością jakiejś zewnętrznych sił, wewnętrznych żartownisiów czy też wewnętrznych wrogów demokracji w Polsce".

- Od tego mamy ABW i odpowiednie cybersłużby, które powinny tego typu rzeczy zwalczać - podkreślił. Jego zdaniem zaufanie do służb topnieje, bo od początku maja doszło już do kilku tego rodzaju sytuacji. - Najpierw próbuje się destabilizować pracę jednej z telewizji, niezależnych wobec rządu. Później profesor Sławomir Cenckiewicz podlega tego typu działaniom i służby, politycy rządzący to obśmiewają (...) Służby powinny się tym zająć, aby wyeliminować przyczyny tego typu działań - mówił prezydencki minister.

PiS zapowiedział wniosek o wotum nieufności. "Rosja patrzy na Kierwińskiego i nie traktuje nas poważnie".

Politycy PiS po interwencjach, które były skutkiem fałszywych alarmów zapowiedzieli złożenie wniosku o wotum nieufności wobec ministra spraw wewnętrznych i administracji.

Również Przydacz ma zastrzeżenia do zarządzania bezpieczeństwem wewnętrznym w Polsce. - Rosja jak patrzy na pana Marcina Kierwińskiego, no to myślę, że nie traktuje nas do końca poważnie - stwierdził.

Podkreślał, że od kilku tygodni służby nie są w stanie wskazać sprawców wspomnianych incydentów. - To niestety nie buduje mojego zaufania do służb. (...) Bo jeżeli nie są w stanie ochronić mamy prezydenta, to obawiam się, że nie są też w stanie ochronić ani pani redaktor, ani mnie i naszych rodzin - mówił w studiu "Gościa Wydarzeń".





