"Zarzuty kieruję wobec służb specjalnych". Przydacz o interwencji w domu rodzinnym prezydenta
Moje zarzuty kieruję wobec służb specjalnych, wobec Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, bo to oni dostają odpowiednie uprawnienia ustawowe, aby móc działać w cieniu i eliminować takie zagrożenia - powiedział w "Gościu Wydarzeń" prezydencki minister Marcin Przydacz. W ten sposób skomentował siłowe wejście służb do mieszkania rodzinnego prezydenta po tym, jak otrzymały one fałszywe zgłoszenie.
Szef Biura Polityki Międzynarodowej Kancelarii Prezydent RP zapewnił, że Karol Nawrocki ma "pełne zaufanie do swojej najbliższej ochrony".
Fałszywy alarm i interwencja w domu rodzinnym prezydenta. Przydacz: Zarzuty kieruję wobec ABW
Dopytywany o fałszywy alarm, którego skutkiem była interwencja w domu matki prezydenta, stwierdził, że "co do całości funkcjonowania systemu bezpieczeństwa osób najważniejszych w państwie, można mieć duże znaki zapytania".
Prowadząca Magda Sakowska przypomniała, że według szefa MSWiA Marcina Kierwińskiego mieszkanie matki prezydenta nie było objęte nadzorem SOP-u A powodem miało być to, że szef ochrony Nawrockiego "nie zgłosił tego obiektu".
- Moje główne zarzuty kierowałbym tutaj wobec Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i służb specjalnych, które powinny zwalczać tego typu cyberprzestępczość - odparł Przydacz.
Podkreślił, że jego zdaniem - choć nie jest w 100 proc. pewny - mieliśmy do czynienia z "działalnością jakiejś zewnętrznych sił, wewnętrznych żartownisiów czy też wewnętrznych wrogów demokracji w Polsce".
- Od tego mamy ABW i odpowiednie cybersłużby, które powinny tego typu rzeczy zwalczać - podkreślił. Jego zdaniem zaufanie do służb topnieje, bo od początku maja doszło już do kilku tego rodzaju sytuacji. - Najpierw próbuje się destabilizować pracę jednej z telewizji, niezależnych wobec rządu. Później profesor Sławomir Cenckiewicz podlega tego typu działaniom i służby, politycy rządzący to obśmiewają (...) Służby powinny się tym zająć, aby wyeliminować przyczyny tego typu działań - mówił prezydencki minister.
PiS zapowiedział wniosek o wotum nieufności. "Rosja patrzy na Kierwińskiego i nie traktuje nas poważnie".
Politycy PiS po interwencjach, które były skutkiem fałszywych alarmów zapowiedzieli złożenie wniosku o wotum nieufności wobec ministra spraw wewnętrznych i administracji.
Również Przydacz ma zastrzeżenia do zarządzania bezpieczeństwem wewnętrznym w Polsce. - Rosja jak patrzy na pana Marcina Kierwińskiego, no to myślę, że nie traktuje nas do końca poważnie - stwierdził.
Podkreślał, że od kilku tygodni służby nie są w stanie wskazać sprawców wspomnianych incydentów. - To niestety nie buduje mojego zaufania do służb. (...) Bo jeżeli nie są w stanie ochronić mamy prezydenta, to obawiam się, że nie są też w stanie ochronić ani pani redaktor, ani mnie i naszych rodzin - mówił w studiu "Gościa Wydarzeń".
