Wielki sukces Polsat Hit Festiwal. Stacja niekwestionowanym liderem oglądalności

Największą popularnością cieszyły się piątkowe koncerty "Radiowy Przebój Roku" oraz "Krzysztof Krawczyk. To już 5 lat", które obejrzało odpowiednio 1,3 miliona oraz 1,5 miliona widzów, ale również niedzielny Sopocki Hit Festiwalowy z 2 milionową widownią pierwszej części występów.

Wielki sukces Polsat Hit Festiwal

Podczas trzech festiwalowych dni publiczność zgromadzona w amfiteatrze Opera Leśna oraz przed telewizorami obejrzała koncerty największych artystów polskiej sceny muzycznej i występy czołowych kabaretów. Kultowe wydarzenie zgromadziło fanów polskich hitów radiowych i wielbicieli artystów, którzy na spektakularnej scenie świętowali swoje jubileusze: 50-lecie współpracy artystycznej Grzegorza Skawińskiego i Waldemara Tkaczyka, 15-lecie zwycięstwa zespołu Enej w programie "Must Be The Music" oraz 35-lecie działalności zespołu Wilki.



Pierwszego dnia odbyły się koncerty "Radiowy Przebój Roku" oraz "Krzysztof Krawczyk. To już 5 lat". Według danych Nielsen Audience Measurement to te występy uzyskały najwyższy udział widowni, tj, 18,2 proc. w najcenniejszej dla reklamodawców grupie 16-59 oraz 17,4 proc. w grupie ogólnej.



W piątkowy wieczór zaprezentowano także nową aranżację hymnu Fundacji Polsat "Wystarczy chcieć". Fundacja obchodzi w tym roku 30-lecie działalności, a w jubileuszowym wykonaniu utworu udział wzięli Edyta Górniak, Sound’n’Grace, Enej, Kayah, Roxie oraz Miuosh.



Drugiego dnia widzowie bawili się podczas koncertów "Gdzie się podziały tamte prywatki" oraz "Zostawili nam piosenki" - koncert obejrzało prawie 1,5 miliona widzów, z udziałem równym 15,4proc. w grupie 16-59.

W sobotę, w porze emisji festiwalu, konkurencyjna stacja pokazała jubileuszowy koncert z okazji 50. urodzin Agnieszki Chylińskiej, jednak to Polsat przyciągnął w tym czasie zdecydowanie większą publiczność z udziałem w oglądalności w grupie komercyjnej równym 12,8 proc. (vs. TVN 9,5 proc.).



W niedzielny wieczór widzowie również wybrali Polsat! Autorska propozycja Sopockiego Hitu Kabaretowego "Tu i teraz" pokazała, że oglądający uwielbiają dobrą rozrywkę i świetnie się przy niej integrują. Program rozrywkowy przyciągnął przed telewizory ponad 2 miliony oglądających i odnotował 17,8 proc. udziału w oglądalności w grupie 4 plus oraz 16,8 proc. w grupie 16-59. W premierowych skeczach i programach wystąpili Kabaret Ani Mru-Mru, Kabaret Młodych Panów, Kabaret Moralnego Niepokoju, Kabaret K2, Kabaret Chyba Czesuaf, Kabaret Smile, Zdolni i Skromni oraz Jerzy Kryszak.



Ponadto, w porównaniu do ubiegłorocznej odsłony festiwalu Polsat zwiększył udział w oglądalności o około 4,7proc. w grupie komercyjnej (14,9 proc. w 2025 vs. 15,6 proc. w 2026). Telewizja Polsat dobowo wygrała każdy dzień z osobna (w 16-59: piątek 10,32proc., sobota 8,08proc., niedziela 8,50proc.), co daje imponujący rezultat lidera całego weekendu!

Plejada gwiazd na Polsat Hit Festiwal



Podczas trzech festiwalowych dni w sopockiej Operze Leśnej wystąpili m.in. Oskar Cyms, Wiktor Dyduła, Kasia Sienkiewicz, Roxie, Grzegorz Skawiński, Waldemar Tkaczyk, Ralph Kaminski, Wiktoria Kida, Dawid Kwiatkowski, Kayah, Maciej Skiba, Pszona, Carla Fernandez, Skolim, Justyna Steczkowska, Enej, Marcycha, Edyta Górniak, Miuosh, Andrzej Piaseczny, Sound’n’Grace, Sydney Polak, Sławomir Uniatowski, Natalia Szroeder, Andrzej Smolik, Patryk Kumór, Ania Dąbrowska, Wilki, Ich Troje, Happysad, Ewelina Lisowska, Loka, Wanda i Banda, Piersi, Magma, Goya, Liber, Mezo, Kasia Wilk, Antek Smykiewicz, Maciej Maleńczuk, Tatiana Okupnik, Wiktor Waligóra, Piotr Rogucki, Julia Wieniawa, Ania Karwan, EMO i Andrzej Lampert.



Tegoroczna edycja Polsat Hit Festiwal okazała się ogromnym sukcesem stacji, co potwierdzają nie tylko wyniki oglądalności, ale także milionowe reakcje w mediach społecznościowych.

Redakcja Polsat News / polsatnews.pl