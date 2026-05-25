"Wielka albo żadna". Trump ma nowy warunek dla Iranu
"Albo będzie to Wielka Umowa dla wszystkich, albo nie będzie żadnej'" - napisał w poniedziałek Donald Trump. W czasie sobotniej rozmowy telefonicznej z przywódcami krajów Bliskiego Wschodu dołożył nowy warunek do negocjacji pokojowych. "Obowiązkowe jest, aby wszystkie te kraje, jako minimum, jednocześnie podpisały Porozumienia Abrahamowe" - przekazał.
"Negocjacje z Islamską Republiką Iranu przebiegają pomyślnie!" - napisał w poniedziałek Donald Trump na swoim medium społecznościowym Truth Social. "Albo będzie to Wielka Umowa dla wszystkich, albo nie będzie żadnej - Powrót na pole bitwy i do strzelania, ale większego i silniejszego niż kiedykolwiek - a tego nikt nie chce" - stwierdził.
W sobotę prezydent USA rozmawiał telefonicznie z przywódcami krajów regionu:
- Arabii Saudyjskiej,
- Zjednoczonych Emiratów Arabskich,
- Kataru,
- Pakistanu,
- Turcji,
- Egiptu,
- Jordanii
- i Bahrajnu.
ZOBACZ: Ujawniają treść umowy USA z Iranem. "Trump jest bliski podpisania"
Powiedział im, że "przy całym wysiłku włożonym przez USA w próbę ułożenia tej niezwykle skomplikowanej układanki, obowiązkowe jest, aby wszystkie te kraje, jako minimum, jednocześnie podpisały Porozumienia Abrahamowe", tj. znormalizować stosunki z Izraelem.
Wojna na Bliskim Wschodzie. Donald Trump przedstawił nowy warunek: To minimum
Zdaniem Trumpa, jako pierwsze powinny uczynić to Arabia Saudyjska i Katar, a następnie wszystkie pozostałe państwa (Bahrajn i ZEA takie porozumienia podpisały już wcześniej). Podkreślił, że odmowa będzie świadczyć o złych intencjach. Ponadto sugerował, że przyjazne stosunki z Izraelem miałby nawiązać nawet Iran. Napisał, że jego rozmówcy zapewnili, że "byliby zaszczyceni", gdyby do tego doszło.
ZOBACZ: Niejasne komunikaty ws. Iranu. Rubio mówił o godzinach, później nadszedł komunikat Trumpa
"Wow, to byłoby coś wyjątkowego! Będzie to najważniejsze porozumienie, jakie kiedykolwiek podpisze którykolwiek z tych Wielkich, ale zawsze będących w konflikcie krajów. Nic w przeszłości ani w przyszłości go nie przewyższy" - napisał Trump.
"Dlatego też obowiązkowo domagam się, aby wszystkie kraje natychmiast podpisały Porozumienia Abrahama, a jeśli Iran podpisze swoje porozumienie ze mną, prezydentem Stanów Zjednoczonych Ameryki, będzie to zaszczyt, jeśli również on będzie częścią tej bezprecedensowej światowej koalicji" - dodał.
Zaznaczył na koniec, że polecił swoim urzędnikom, by potraktowali jego internetowy wpis jako formalne polecenie doprowadzenia do realizacji jego planów.
USA-Iran. Normalizacja stosunków z Izraelem warunkiem zakończenia wojny
Porozumienia Abrahamowe to seria dwustronnych umów wynegocjowanych pod auspicjami USA za pierwszej kadencji Trumpa, które doprowadziły do normalizacji stosunków dyplomatycznych między Izraelem a kilkoma państwami arabskimi. Pierwsze z nich podpisano w 2020 r., a sygnatariuszami były Izrael oraz Zjednoczone Emiraty Arabskie i Bahrajn, co uczyniło je trzecim i czwartym państwem arabskim, które oficjalnie uznały Izrael (po Egipcie w 1979 r. i Jordanii w 1994 r.).
ZOBACZ: Iran nie został sparaliżowany. Nowe dane podważają optymizm USA
W kolejnych rundach do procesu normalizacji stosunków dołączyły Maroko i Sudan, a w listopadzie 2025 r. do porozumień przystąpił Kazachstan. Mimo starań zarówno administracji poprzedniego prezydenta USA Joe Bidena, jak i Trumpa, do porozumień nie dołączyła dotąd Arabia Saudyjska, m.in. ze względu na wojnę Izraela w Strefie Gazy.
Spośród wymienionych przez Trumpa państw Turcja uznaje Izrael i utrzymuje z nim stosunki dyplomatyczne (mimo że są obecnie napięte), podobnie jak Jordania i Egipt.Czytaj więcej