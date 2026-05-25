- Wszelkie upoważnienia, pełnomocnictwa, które zostały wydane, obowiązują. Każdy z mieszkańców, który będzie chciał uzyskać odpis stanu cywilnego, prawo jazdy, dowód osobisty - to je uzyska - powiedział Antoni Fryczek.

Sekretarz miasta podkreślił jednocześnie, że obecna sytuacja jest szczególna. - Chciałbym pewną rzecz wyjaśnić, bo mam wrażenie, że wszyscy sądzą, iż prezydenta nie ma. Prezydent miasta Krakowa Aleksander Miszalski pełni swoją funkcję do chwili publikacji wyników referendum w dzienniku urzędowym - zaznaczył.

Referendum w Krakowie. Miszalski odwołany

W niedzielnym referendum mieszkańcy Krakowa odwołali z urzędu prezydenta miasta Aleksandra Miszalskiego. W referendum udział wzięło 176 228 mieszkańców, co przełożyło się na frekwencję na poziomie 29,99 proc. przy wymaganym progu 26,98 proc. Za odwołaniem prezydenta miasta zagłosowało 171 581 osób, a przeciwko było 3 631 mieszkańców.

Referendum dotyczące odwołania Rady Miasta Krakowa okazało się nieważne. Frekwencja wyniosła 29,97 proc. przy wymaganym progu 30,59 proc. Za odwołaniem rady miasta zagłosowało 168 010 mieszkańców, a przeciwko było 6 713 osób.

Kim jest Antoni Fryczek?

Do czasu powołania komisarza obowiązki związane z funkcjonowaniem miasta przejmuje sekretarz miasta Antoni Fryczek. Zgodnie z przepisami premier ma siedem dni na wskazanie komisarza, a przedterminowe wybory powinny odbyć się w ciągu 90 dni.

Fryczek urodził się w 1975 roku w Ciężkowicach. Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.

W Urzędzie Miasta Krakowa pracuje od 1999 roku. Początkowo był związany z wydziałem kontroli wewnętrznej, później został kierownikiem referatu kontroli, a od 2005 roku pełnił funkcję dyrektora biura kontroli wewnętrznej.

Od 19 listopada 2018 roku jest sekretarzem miasta Krakowa. W magistracie odpowiadał m.in. za kwestie kontroli, zarządzania ryzykiem oraz system zarządzania jakością w urzędzie.