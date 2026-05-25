Olga Czeren przekazała, że lokalnymi władzami 22 maja spotkał się prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. - Wielokrotnie omawialiśmy, jak wzmocnić naszą obronę i ochronę naszych terenów przygranicznych. (…) Zwiększamy potencjał naszych sił obronnych i naszej granicy - zaznaczyła szefowa Administracji Wojskowej Okręgu Kowelskiego w rozmowie z serwisem Suspilne.

Czeran wyjaśniła, że w momencie inwazji z Białorusi, tereny przygraniczne zostaną objęte całkowitą ewakuacją i w razie konieczności będą wyznaczone miejsca do gromadzenia się ludzi.

Obwód wołyński. "Nie panikujemy", region się przygotowuje

- Nasza ludność pracuje w normalnym trybie. Siejemy i wykonujemy wszelkie prace rolne. Ale ludzie wiedzą, jak zachować się w razie zagrożenia, ponieważ przygotowaliśmy ludzi i przygotowujemy ich na ewentualną ewakuację, jeśli zajdzie taka potrzeba - zapewniła.

Czeran podkreśliła również, że mieszkańcy jej regionu nie panikują, bo wierzą, że "Łukaszenka może mieć dość rozsądku, by nie angażować się w tę wojnę".

Zełenski ostrzega przed Białorusią

17 kwietnia prezydent Zełenski oświadczył, że Rosja próbuje wciągnąć w wojnę Białoruś. Wskazał przy tym, że na Białorusi trwa budowa dróg w stronę Ukrainy oraz przygotowywane są stanowiska artyleryjskie.

Następnie Naczelny Dowódca Sił Zbrojnych Ukrainy Ołeksandr Syrski przekazał, że według danych wywiadowczych atak Rosja ze terytorium Białorusi jest realny. 20 maja Zełenski podał nowe informacje o możliwych kierunkach ataku z terytorium pod kontrolą Mińska.

Ukraińskie służby bezpieczeństwa prowadzą obecnie szeroko zakrojoną operację przygotowawczą w północnych regionach kraju, obwodach: czernihowskim, kijowskim, żytomierskim, wołyńskim i rówieńskim. Działania ten obejmują ochroną kontrwywiadowczą, przeciwdziałanie sabotażowi i kontrolę ludności oraz transportu.