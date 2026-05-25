Pojawią się zamiast upału. Miejscami może być niebezpiecznie

Upał był na wyciągnięcie ręki, jednak trochę do niego zabrakło. W niedzielę w najcieplejszym Lesznie było 29,8 st. C, czyli minimalnie poniżej progu upału - wynika z danych Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Możliwe, że na temperatury w okolicach 30 stopni będziemy mogli liczyć dopiero w czerwcu, a do tego czasu problemy może sprawić silniejszy wiatr.

Deszcz i burza nie mają wstępu. Pogoda w poniedziałek idealna

Choć w drugiej połowie weekendu przez wiele miejsc w kraju przetoczyły się burze z ulewami, w poniedziałek będziemy mogli o nich zapomnieć. Za pogodę w naszym kraju obecnie odpowiada wyż Alexander, co oznacza dużo słońca i spokojną aurę - wynika z prognoz IMGW.

Od rana w większości Polski jest bezchmurnie i tak będzie do końca dnia niemal wszędzie. Nie grożą nam żadne burze i deszcze - będzie sucho, słonecznie i ciepło, choć nie aż tak jak w weekend.

W poniedziałek najcieplej będzie miejscami na zachodzie i południu, gdzie zanotujemy do 26 st. C. W pozostałych miejscach będzie co najmniej 20 stopni, a jedynie nad samym morzem lokalnie do 16-18 st. C.

Nie powieje zbyt mocno, z wyjątkiem Bieszczad - tam porywy wiatru mogą osiągać miejscami do 55 km/h. W kolejnych dniach podmuchy mogą być jeszcze silniejsze i trzeba będzie na nie uważać.

Podmuchy zrobią się niebezpieczne. Wiatr może łamać gałęzie

Przyjemna, spokojna aura utrzyma się również we wtorek, choć miejscami na Pomorzu Zachodnim i Suwalszczyźnie pojawi się więcej chmur i tam może przelotnie popadać słaby deszcz. W innych miejscach będzie słonecznie, a temperatury przeważnie wyniosą od 22 do 27 st. C.

Odczujemy mocniejszy wiatr, który zacznie w porywach osiągać do 60 km/h, a na Wybrzeżu do 65 km/h. Kolejnego dnia będzie on jeszcze silniejszy.

WXCHARTS W poniedziałek i wtorek temperatury wciąż będą wysokie w większości Polski. Potem nieco spadną

W środę miejscami może się zrobić niebezpiecznie. Lokalnie porywy dojdą do 65 km/h, jednak na północnym wschodzie możliwe będą podmuchy dochodzące do 80 km/h. Takie wichury mogą powodować pewne szkody, między innymi łamać gałęzie drzew i powodować utrudnienia w transporcie.

Synoptycy IMGW z powodu silnego wiatru prognozują wydanie na środę ostrzeżeń pierwszego stopnia dla województw:

podlaskiego ;

; mazowieckiego ;

; lubelskiego.

IMGW W środę na silny wiatr trzeba będzie uważać między innymi we wschodniej Polsce

Silny wiatr nie będzie jedyną oznaką zmieniającej się pogody w środę. Tego dnia będzie również chłodniej: przeważnie od 19 do 21 st. C, w dodatku na wschodzie i południu miejscami przelotnie popada.

Ten chłodniejszy epizod może się utrzymać do końca miesiąca. Na początku czerwca jednak od razu zrobi się zdecydowanie cieple.

Upał nie prędzej niż w czerwcu. Wstępne prognozy

Kolejne dni przyniosą zbliżone temperatury, przeważnie sięgające w ciągu dnia 20-22 st. C w większości Polski. Tylko lokalnie na zachodzie może być w okolicach 24-25 st. C.

Do tego w wielu miejscach kraju popada deszcz, najwięcej w centrum oraz we wschodniej połowie Polski. Na przełomie maja i czerwca czeka nas jednak powrót fali gorąca i możliwe, że właśnie wtedy znowu będziemy mieli szansę na upalne dni.

IMGW Na początku czerwca lokalnie możemy mieć do czynienia z upałem - wynika z prognozy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej

Od pierwszego dnia czerwca znowu może być bardzo ciepło: na zachodnich krańcach Polski lokalnie do około 28 st. C. Możliwe, że drugiego dnia tego miesiąca na południu Ziemi Lubuskiej zrobi się upalnie. Potem około 30 st. C, a możliwe że miejscami nawet nieco więcej może być na południu.

WXCHARTS Koniec maja może być nieco chłodniejszy. Zdecydowanie ociepli się na początku czerwca - prognozuje IMGW

Mimo kolejnej fali ciepła na początku czerwca być może trzeba też będzie uważać na powrót intensywnego deszczu, możliwe że w całym kraju. To dopiero wstępne prognozy i na ich potwierdzenie trzeba będzie jeszcze poczekać.