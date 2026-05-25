Sekretarz generalny NATO Mark Rutte od dawna argumentował, że Europa powinna wziąć na siebie większą odpowiedzialność za wspieranie Ukrainy. Zaproponował, żeby kraje Sojuszu przeznaczały 0,25 proc. PKB na pomoc wojskową dla pogrążonego w wojnie sąsiada Polski.

Wielka Brytania, Francja, Hiszpania, Włochy i Kanada odrzuciły jednak tę propozycję - przekazał dziennik "Telegraph". - Nie sądzę, że ten pomysł zostanie przyjęty - powiedział Rutte dziennikarzom.

Szef NATO chciał zwiększenia pomocy dla Ukrainy. Media: Pięć państw odmówiło

Takie propozycje, by zostać przyjęte przez NATO, wymagają jednomyślnego poparcia wszystkich państw członkowskich. Jak ujawniła brytyjskiemu dziennikowi osoba bliska sprawie, część krajów "nie jest zbyt entuzjastycznie nastawiona do tego pomysłu". Rozmówca dziennika wymienił Londyn, Paryż, Madryt, Rzym i Ottawę jako przeciwników pomysłu sekretarza generalnego sojuszu.

Rutte miał nadzieję na ratyfikację propozycji na zbliżającym się dorocznym szczycie NATO w Ankarze (7-8 lipca). Propozycję poparło siedem państw Sojuszu, które przeznaczają ponad ćwierć procenta PKB na pomoc wojskową dla Ukrainy.

"Telegraph" podkreślił, że decyzja Londynu będzie kolejnym ciosem dla wiarygodności Wielkiej Brytanii jako jednego z najwierniejszych sojuszników Ukrainy. Gazeta przypomniała, że w ubiegłym tygodniu rząd Keira Starmera został skrytykowany za złagodzenie sankcji wobec rosyjskiego eksportu ropy naftowej i gazu. Decyzję argumentowano sytuacją na Bliskim Wschodzie.

Szef NATO o pomocy dla Ukrainy: Nie jest rozłożona równomiernie

Jednocześnie Wielka Brytania przekazuje po USA i Niemczech największe kwoty na obronę Ukrainy przed rosyjską agresją. Premier Starmer zobowiązał się do przekazywania co najmniej trzech mld funtów rocznie - około 0,1 proc. PKB. Natomiast Francja, Hiszpania, Włochy i Kanada były wielokrotnie oskarżane o niewystarczające wsparcie dla Kijowa. Kraje te - w ich gronie jest trzecia, czwarta i piąta co do wielkości gospodarka Europy - pozostają w tyle za wieloma swoimi mniejszymi sojusznikami - podkreślił "Telegraph".

Według publicznie dostępnych danych Holandia, Polska oraz kraje nordyckie i bałtyckie oferują wsparcie na poziomie 0,25 proc. PKB lub wyższym. Rutte argumentował, że pomoc dla Ukrainy "nie jest równomiernie rozłożona w ramach NATO", a wielu z sojuszników "nie przeznacza na nią wystarczających środków".

Także premier Szwecji wezwał sojuszników do zwiększenia wsparcia. - Chciałbym, aby więcej krajów, które tak dobrze mówią o Ukrainie, również przełożyło swoje słowa na czyny - powiedział dziennikarzom Ulf Kristersson.

