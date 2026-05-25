Służby w mieszkaniu rodzinnym Nawrockiego. Jest ruch prokuratury
Polska
Prokuratura Okręgowa w Gdańsku wszczęła śledztwo w sprawie fałszywego zawiadomienia w mieszkaniu rodzinnym prezydenta Karola Nawrockiego - przekazał prok. rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Gdańsku Mariusz Duszyński.
"Prokuratura Okręgowa w Gdańsku wszczęła śledztwo w sprawie fałszywego zawiadomienia w dniu 23 maja 2026 r. zdarzeniu zagrażającym życiu lub zdrowiu wielu osób oraz mieniu w znacznych rozmiarach" - przekazał w poniedziałkowym oświadczeniu prok. rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Gdańsku Mariusz Duszyński.
Wkrótce więcej informacji.Czytaj więcej