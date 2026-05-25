Sensacyjny zwrot ws. śmierci 13-letniej Wiktorii. Po roku zatrzymano 14-latka

Linie - mała wieś w województwie wielkopolskim. Znają się tu właściwie wszyscy. Mieszka tu nieco ponad 200 osób. Jeszcze niedawno byli wśród nich również 13-letnia Wiktoria i jej kolega - o rok starszy Olek.



Od brata zatrzymanego Olka słyszymy, że jego rodzina miała konflikt z rodziną Wiktorii, a on znalazł się w jego centrum. - Ponieważ zostałem oskarżony o molestowanie jej. Napisała do mojego najlepszego przyjaciela, że ją molestowałem. Nigdy nic takiego nie robiłem - podkreśla.



- Porobiłam screeny i pojechałam to zgłosić na policję, dlatego że syn skończył już 16 lat. I mógłby być karany jako osoba dorosła za takie rzeczy. Aleksander miał zakaz kontaktów jakichkolwiek z tą dziewczynką. A jak się okazało, to spotykali się, rozmawiali ze sobą i tak to się skończyło, jak się skończyło - dodaje Barbara Stachowiak, matka zatrzymanego Aleksandra.



Dodaje, że oboje chodzili do jednej klasy.



- Razem siedzieli w ławce, z tego co on mi opowiadał. Syn jest od niej starszy, ale miał problemy z przyswojeniem wiadomości… Dwa razy powtarzał klasę - tłumaczy.

Mieszkaniec wsi Linie, którego pytamy o sprawę przyznaje, że rozmawiał z rodzicami Wiktorii. - Mówili, że on był wielce zakochany, a ona go nie chciała.



Inaczej uważa brat zatrzymanego chłopaka. - Raczej nie był w niej zakochany. Inna dziewczyna mu się podobała. Inaczej by mi powiedziałby o tym albo swojemu koledze - zaznacza.

Jest 3 marca 2025. Po godzinie piętnastej Wiktoria wychodzi z domu. W planie najprawdopodobniej ma spotkanie z Olkiem. Krótko po tym urywa się z nią jakikolwiek kontakt. Wieczorem rozpoczynają się poszukiwania.



- Tego wieczoru Olek był w miarę spokojny. Jeździł sobie rowerem po szosie cały czas. Maksymalnie zniknął mi z oczu na 10 minut. Pamiętam też, że tego dnia był smutny, siedział sam w pokoju, oglądał telefon. Nie pytałem go, co się stało, w ten dzień akurat byliśmy pokłóceni. Gdy wieczorem odnaleziono ciało Wiktorii, to tak jakby, ta zła energia z niego zeszła. Rozpłakał się, ale nic nie mówił – wspomina brat Aleksandra.

Ciało Wiktorii zostaje odnalezione w pobliskim lesie przed północą. Dziewczynka jest powieszona na jednym z drzew. Na pierwszy rzut oka jej śmierć wygląda na samobójstwo. Okoliczności tragedii od samego początku budzą jednak wątpliwości.



- Byłam to drzewo obejrzeć. Na takim prostym, to jest nie sposób, żeby się ktoś powiesił - ocenia mieszkanka wsi Linie



- Pozycja powieszenia była atypowa, półleżąca, półsiedząca. Były też pewne ślady defensywne, czyli ślady jakiejś obrony - wyjaśnia Łukasz Wawrzyniak z Prokuratury Okręgowej w Poznaniu.



- Ten chłopak się z nią spotkał, policja go rozpytywała. Ale on wszystkiemu wtedy zaprzeczał. Powiedział, że nie spotkali się tego dnia - mówi Piotr Szatkowski z kanału Kryminalna Polska.

- On o tym mamie powiedział, że w ten dzień, kiedy to się stało, to on ją znalazł. Podobno wisiała na drzewie i się nie ruszała - opowiada brat Aleksandra.



- Powiedział mi o tym tego samego dnia, w nocy. Nie mówiłam o tym nikomu, bo nie chciałam po prostu, żeby ludzie myśleli o nas, jak o mordercach, a okazało się w ogóle inaczej – dodaje Barbara Stachowiak.



- Po dwóch czy trzech dniach przyjechali ci, co badali DNA. Dzieci się rozebrały, jeden ich pooglądał wszystkich, czy nie podrapani, wymazy pobrał i wszystko. Przekazał, że jak osiem tygodni nie znajdą nic, to przyjadą i dowody zniszczą. No i był cały czas spokój - opowiada Michał Stachowiak, ojciec Aleksandra.

Policjanci chcieli sprawdzić telefon chłopaka. Okazało się, że przekazał urządzenie należące do kogoś innego.



- Czyli możemy wnioskować, że miał coś do ukrycia – komentuje Piotr Szatkowski z kanału Kryminalna Polska



- W tym telefonie nie było praktycznie nic oprócz tego, że się mieli spotkać tego dnia. Ale bałam się, że jak to wyjdzie, to ludzie nas zlinczują. W pewnym momencie przyszedł SMS: "morderco, ty zwyrodnialcu", to wzięłam i go wyrzuciłam do pieca. Bóg mi świadkiem! Gdybym teraz ten telefon miała, chętnie bym im dała - mówi Barbara Stachowiak.

Śledczy znaleźli ślady DNA na linie, którą do drzewa przywiązana była Wiktoria.



- Nie wierzę w to, że mój syn to zrobił. Naprawdę. Nie wierzę, że mój syn, ani drugi miał cokolwiek z tym wspólnego - podkreśla Barbara Stachowiak.



Zdaniem śledczych Olek zabił Wiktorię, a następnie upozorował jej samobójstwo. Kilka tygodni temu chłopak został zatrzymany. Z uwagi na młody wiek, umieszczono go w specjalnym ośrodku. O jego dalszych losach zadecyduje Sąd Rodzinny.



- Ten chłopak miał wtedy 14 lat, będzie sądzony jak dziecko. Grozi mu poprawczak do 21. roku życia - wyjaśnia Piotr Szatkowski.

